15 marcas colombianas llegan a Nueva York gracias a una alianza estratégica de Inexmoda

Inexmoda y Colombiamoda vuelven a dar un salto audaz en el mundo de la moda mundial al llegar a Nueva York por primera vez junto a 15 marcas del sistema moda nacional, abriendo un capítulo clave en la internacionalización de la industria textil del país.

Esta expansión a Estados Unidos, segundo destino clave tras Europa, responde a una visión de largo plazo: posicionar el diseño local en plataformas globales de alto calibre. “La internacionalización del sistema moda de Colombia no es un objetivo de corto plazo; es una estrategia estructural orientada a consolidar nuestra industria en el escenario global”, declara Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

15 marcas colombianas llegan a SoHo Nueva York gracias a Colombiamoda. Foto: INEXMODA

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15 marcas de distintas regiones del país iniciaron su proceso de expansión. Foto: INEXMODA

“Esta alianza con The Canvas en Nueva York representa un paso decisivo hacia la construcción de relaciones de largo plazo, en las que el talento colombiano interactúa de manera competitiva con uno de los mercados más exigentes del mundo”, puntualiza Díez.

La curaduría reúne talento emergente y consolidado de diversas regiones: Roszuar, Bibiana Hernández, Bemonocromo, Viviana Ramírez, Ruedo, Johanna de la Cruz, A Lot Studio, Solua for People, Ale Ardila Studio, Ángela Jaramillo, Loreta Pandereta, Marmolejo, Inmaculada, Wear Kynd y A Modo Mio.

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La curaduría reúne talento emergente y consolidado de diversas regiones. Foto: INEXMODA

Manuela Gómez, directora de Internacionalización de Inexmoda, subraya el impacto: “Este proyecto encarna nuestro compromiso de conectar marcas colombianas con plataformas que aceleren su crecimiento internacional. Llevar a SoHo una selección curada de propuestas que combinan identidad, calidad y visión global demuestra que el diseño colombiano está listo para competir y colaborar dentro del ecosistema de moda de Estados Unidos”.

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La colaboración de Inexmoda con The Canvas provee no solo retail, sino mentoría estratégica. Devin Gilmartin, CEO de la entidad, enfatiza: “En The Canvas hemos creído durante mucho tiempo en el impacto creativo y económico de las marcas internacionales con las que trabajamos. Seguimos comprometidos con alianzas con instituciones como Inexmoda debido a nuestra capacidad de proporcionar infraestructura que permita oportunidades de crecimiento sostenible”.

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La colección estará disponible durante la temporada en The Canvas. Foto: INEXMODA

Colombiamoda consolida así su rol como puente hacia la internacionalización, proyectando futuras activaciones en Asia y Medio Oriente. Con un 40 % de las marcas participantes certificadas en sostenibilidad, la propuesta se alinea con las prioridades de consumidores conscientes. Para el sistema moda colombiano, SoHo no es un destino, sino el inicio de una ruta expansiva que redefine parámetros competitivos.