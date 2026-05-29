El caso por la muerte del empresario Isak Andic, fundador de Mango, tomó un nuevo rumbo judicial tras la aparición de un video inédito que muestra al magnate sufriendo una caída accidental meses antes de fallecer.

La grabación fue incorporada recientemente al expediente por la defensa de Jonathan Andic, hijo del empresario, en un intento por reforzar la hipótesis de que la muerte del multimillonario pudo haber sido consecuencia de un accidente y no de una acción deliberada.

La defensa, encabezada por el reconocido abogado penalista Cristóbal Martell, presentó ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, en Barcelona, un informe pericial acompañado de material audiovisual que hasta ahora no había salido a la luz pública.

Según los abogados, el video registra una caída accidental que sufrió Isak Andic aproximadamente diez meses antes de su muerte y que demostraría que el empresario tenía antecedentes de problemas de equilibrio y movilidad.

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La estrategia jurídica busca desmontar las sospechas que rodean el fallecimiento del fundador de Mango, ocurrido en medio de una investigación que desde hace meses mantiene bajo la lupa a Jonathan Andic.

Aunque las autoridades españolas todavía no han formulado una acusación definitiva, el caso ha generado enorme expectativa mediática debido al peso empresarial de la familia y al multimillonario patrimonio involucrado.

Isak Andic, nacido en Turquía y nacionalizado español, fue el creador de Mango, una de las compañías de moda más importantes de Europa. A lo largo de décadas construyó un imperio textil con presencia internacional y una fortuna estimada en varios miles de millones de euros. Considerado uno de los empresarios más influyentes de España, Andic transformó Mango en una marca global presente en cientos de países.

La muerte del empresario, ocurrida el 14 de diciembre de 2024 tras caer de un precipicio de 100 metros, sacudió al mundo empresarial y abrió una compleja disputa judicial y familiar.

Las circunstancias exactas del fallecimiento comenzaron a ser investigadas por las autoridades luego de que surgieran dudas sobre lo ocurrido en las horas previas a su muerte. En ese contexto, Jonathan Andic quedó vinculado al proceso judicial mientras avanzaban las diligencias y peritajes.

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Desde el inicio del caso, la defensa ha insistido en que no existen pruebas que permitan sostener una conducta criminal por parte de Jonathan Andic. Los abogados argumentan que el empresario fallecido presentaba antecedentes de caídas accidentales y que existían factores médicos y físicos que podrían explicar lo sucedido sin necesidad de atribuir responsabilidades penales.

Catalan regional police officers (Mossos d'Esquadra) escort Jonathan Andic, the son of Isak Andic, founder of Spanish fashion brand Mango, as he arrives at a court in Martorell, near Barcelona, following his arrest on May 19, 2026. Spanish police said today they have arrested the eldest son of Mango clothing empire founder Isak Andic over his father's death during a hiking trip in December 2024. Jonathan Andic, who was alone with his 71-year-old father when the retail magnate plunged to his death in the Montserrat mountains near Barcelona, was taken into custody, Catalan regional police said, confirming a report in the daily La Vanguardia newspaper. (Photo by Lluis GENE / AFP) Foto: AFP

En ese contexto cobra importancia el nuevo video entregado al juzgado. Según fuentes cercanas al proceso citadas por medios españoles como El Mundo, las imágenes muestran a Isak Andic perdiendo el equilibrio y cayendo en un episodio ocurrido varios meses antes de su muerte.

El informe pericial presentado por Cristóbal Martell sostiene que la grabación demuestra una “vulnerabilidad física” del empresario y serviría para reforzar la teoría accidental.

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La defensa considera que este material audiovisual podría modificar la interpretación de algunos elementos clave del caso. De acuerdo con los abogados, la caída previa evidenciaría que Isak Andic ya tenía dificultades motrices o episodios de inestabilidad que pudieron influir directamente en el desenlace fatal que ahora investiga la justicia española.

Catalan regional police officers (Mossos d'Esquadra) escort Jonathan Andic, the son of Isak Andic, founder of Spanish fashion brand Mango, as he arrives at a court in Martorell, near Barcelona, following his arrest on May 19, 2026. Spanish police said today they have arrested the eldest son of Mango clothing empire founder Isak Andic over his father's death during a hiking trip in December 2024. Jonathan Andic, who was alone with his 71-year-old father when the retail magnate plunged to his death in the Montserrat mountains near Barcelona, was taken into custody, Catalan regional police said, confirming a report in the daily La Vanguardia newspaper. (Photo by Lluis GENE / AFP) Foto: AFP

El papel de Cristóbal Martell también ha llamado la atención en España debido a su prestigio dentro del ámbito jurídico. Martell es conocido por haber asumido la defensa de importantes empresarios, políticos y celebridades en procesos mediáticos de gran impacto.

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Aunque el proceso permanece bajo reserva parcial, trascendió que Jonathan Andic continúa vinculado a la causa bajo medidas cautelares mientras se desarrollan nuevas diligencias. La tensión ha escalado luego de conocerse que Isak Andic planeaba modificar su testamento para destinar su fortuna a una fundación benéfica.

Tras ese descubrimiento, el investigado habría mostrado un cambio repentino de actitud y buscado la reconciliación, al proponer él mismo la excursión a Montserrat como un espacio para hablar a solas.