Hijo del fundador de Mango es arrestado por la muerte repentina de su padre, tras caer en un precipicio

La policía catalana detuvo este martes, 19 de mayo, a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, quien está siendo investigado por la muerte de su padre tras caerse por una montaña cuando paseaban juntos en diciembre de 2024, confirmaron a la AFP los Mossos d’Esquadra.

Murió Isak Andic, fundador de Mango, en un trágico accidente en Barcelona

La causa por el fallecimiento de Isak Andic, que se consideró inicialmente como un accidente, ha dado varios giros hasta la detención este martes de Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia.

De acuerdo con el diario barcelonés La Vanguardia, que adelantó la información, Jonathan Andic fue conducido a los juzgados de Martorell,a treinta kilómetros de Barcelona, donde se le volverá a tomar declaración.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, a su llegada al Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, el 19 de mayo de 2026 en Martorell, Barcelona, ​​Cataluña, España. Foto: Europa Press via Getty Images

La causa, de momento, está declarada secreta, según indicaron fuentes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La muerte de Isak Andic, una de las personas más ricas de España, causó una gran conmoción.

El empresario, de 71 años, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo con su hijo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona.

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Su hijo Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era el único que lo acompañaba en aquel paseo.

Investigada inicialmente como un accidente de montaña, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la justicia decidió reabrirla y realizar más pesquisas.

Isak Andic falleció tras resbalar en un sendero y caer desde una altura de 150 metros en las cuevas de Salnitre. Foto: Europa Press via Getty Images

La prensa local informó entonces de que la policía catalana estaba investigando el teléfono celular de su hijo Jonathan.

Durante estos meses, la jueza ha ido tomando declaración al entorno del empresario fallecido, entre ellos a sus otras dos hijas, según informó La Vanguardia.

Actualmente, Jonathan, el primogénito, es vicepresidente del Consejo de administración de Mango.

En la década pasada, estuvo durante un breve periodo de tiempo al mando de la empresa, pero al poco de que se pusiera al frente, su padre retomó las riendas.

Jonathan Andic, hijo mayor de Isak Andic, llega a la capilla funeraria del fundador de Mango, Isak Andic, en el Tanatori Les Corts, el 16 de diciembre de 2024 en Barcelona, ​​Cataluña, España. Foto: Anadolu via Getty Images

Empresa de éxito

Isak Andic Ermay nació en 1953 en Estambul en el seno de una familia judía sefardí que emigró a España cuando él era una adolescente.

Empezó en Barcelona vendiendo camisas que traía de Turquía y en 1984 abrió finalmente su primera tienda Mango, en el Paseo de Gracia de la capital catalana.

La marca se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo, haciendo de él una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada por Forbes en 4.500 millones de dólares.

Con información de AFP*