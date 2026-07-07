Cómo las criptomonedas están cambiando la política mundial

Poco tiempo atrás, en 2021, Donald Trump describía a las criptomonedas como “un desastre a punto de ocurrir” y una “estafa”. Sin embargo, las monedas digitales descentralizadas le reportaron más de 1.000 millones de dólares solo en 2025, según las declaraciones financieras anuales publicadas el martes (30 de junio de 2026).

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La mayor parte de esas ganancias provino de su empresa World Liberty Financial, dedicada a la venta de nuevos productos vinculados a criptomonedas (500 millones de dólares), y de la comercialización de las llamadas meme coins o monedas meme (600 millones de dólares).

Todo esto ocurre en un momento en que las políticas del presidente estadounidense hacia las criptomonedas se han vuelto cada vez más favorables, con una reducción de la regulación y la introducción de normas federales para las denominadas stablecoins o monedas estables.

Donald Trump pasó de criticar las criptomonedas a obtener millonarias ganancias gracias a negocios vinculados con activos digitales. Foto: Getty Images via AFP

Trump no es el único que apuesta por las criptomonedas como el futuro de las finanzas. En el Reino Unido, el líder populista Nigel Farage enfrenta una creciente reacción pública que amenaza el hasta ahora imparable ascenso de su partido Reform UK, a raíz de un “regalo” personal de 5 millones de libras (6,6 millones de dólares) recibido del multimillonario británico de las criptomonedas Christopher Harborne, radicado en Tailandia.

Reform UK también mantiene una postura favorable a las criptomonedas, y Farage ha prometido “sacar a las criptomonedas del frío” si llega al poder.

En otras partes de Europa, Pavel Blažek renunció el año pasado a su cargo como ministro de Justicia de República Checa tras aceptar 468 bitcoins, valorados en 45 millones de dólares, del delincuente condenado Tomáš Jiřikovský.

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Por su parte, el eurodiputado español de derecha Luis “Alvise” Pérez Fernández también ha sido acusado de recibir financiación en criptomonedas de un estafador condenado.

En Argentina, el presidente Javier Milei, cercano a Trump, también ha sido objeto de críticas por parte de las autoridades financieras y de la opinión pública por promocionar el esquema de criptomoneda $LIBRA, cuyo valor se disparó tras una publicación suya en redes sociales para desplomarse poco después. Milei ha negado haber actuado de forma indebida y asegura que publicó ese mensaje de buena fe.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: Colprensa

¿Qué influencia tienen las criptomonedas en la política?

Aunque no existe una respuesta sencilla a nivel global, las criptomonedas ocupan un lugar cada vez más importante en la economía mundial. Como consecuencia, los gobiernos intentan definir cómo regularlas.

“Las criptomonedas están adquiriendo cada vez más relevancia en la política, no solo como forma de donaciones políticas, sino también como una industria con importantes recursos que busca influir en la regulación, como fuente de riqueza personal y de financiamiento de campañas, y como una tecnología financiera que permite transferir valor rápidamente a través de las fronteras”, explicó a DW Eliza Lockhart, investigadora principal del Centro de Finanzas y Seguridad del centro de estudios británico RUSI.

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Edoardo Beretta, profesor adjunto de Macroeconomía de la universidad suiza USI, coincidió con ese diagnóstico, aunque señaló que la reciente caída del mercado —posterior al período cubierto por las declaraciones financieras de Trump— ha enfriado el entusiasmo.

“Desde que el precio del bitcóin perdió más de la mitad de su valor respecto del máximo alcanzado el 6 de octubre de 2025, y dado que la capitalización del mercado de criptomonedas ha seguido una evolución similar, actualmente existe menos entusiasmo político y económico en torno a las criptomonedas. Sin embargo, eso no significa que los actores económicos hayan perdido el interés en este mercado: simplemente, el entorno se ha vuelto un poco más tranquilo”, dijo a DW.

El auge de los activos digitales ha abierto un intenso debate sobre su regulación y su creciente influencia en la política de distintos países. Foto: Getty Images

El desafío de rastrear el dinero digital

El anonimato y la rapidez con que pueden realizarse transferencias mediante billeteras digitales entre distintos países hacen que rastrear donaciones a campañas y otros aportes similares sea mucho más difícil que en las transacciones tradicionales.

Esto, a su vez, facilita que quienes estén dispuestos a hacerlo intenten influir en los resultados electorales, afirmó Lockhart.

“Una cadena de bloques (blockchain) registra las transacciones, pero no necesariamente revela la identidad real de la persona que controla una billetera digital ni el origen de los fondos”, explicó.

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Un informe de 2025 de Chainalysis, empresa especializada en el seguimiento y análisis de la actividad en blockchain, concluyó que el uso de criptomonedas por parte de grupos extremistas europeos se está acercando al registrado en Estados Unidos.

“Entre 2022 y 2024, la participación de Europa aumentó de forma drástica hasta representar casi el 50 % del total de los ingresos recibidos”, señala el informe. Esto se debe, en parte, a que muchas empresas del sector carecen de políticas que impidan a grupos extremistas utilizar sus servicios, como sí ocurre con otros mecanismos de financiación más tradicionales.