Bitcoin, oro y petróleo: lo que arrastra la guerra en Medio Oriente. ¿En cuál invertir?

Los inversionistas que buscan un lugar seguro para sus recursos están casi mareados, tratando de mirar de un lado a otro en busca del destino más adecuado para invertir.

La tarea no es fácil, porque cada día surge un nuevo mensaje que da lugar a nuevas conjeturas.

Este lunes 13 de abril, por ejemplo, la mayor volatilidad se observa en el petróleo, debido a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según la cual, entre el 12 y el 13 de abril, el estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte del crudo hacia el mundo, será bloqueado.

El combustible superó los 100 dólares por barril, con un promedio de entre 99 y 103 dólares en la referencia Brent, y entre 99 y 104 dólares en la WTI, es decir, la de Estados Unidos.

En términos de inversiones, el petróleo afecta a otros activos. Es así como el bitcoin cayó ligeramente a 71.000 dólares, impulsado por lo que los analistas llaman aversión al riesgo, en medio del aumento de las tensiones en Medio Oriente.

Por su parte, el oro se mantiene relativamente estable, en un rango que fluctúa entre 4.723 y 4.741 dólares por onza.

En el caso del dólar, el sorprendente comportamiento que ha tenido la divisa en Colombia se evidenció aún más este lunes, cuando su precio alcanzó a bajar del nivel de los 3.600 pesos que había mantenido en la semana anterior. La moneda estadounidense, al cierre del mercado, tuvo un último precio de 3.588 pesos, aunque el promedio fue de 3.608 pesos, desde una tasa representativa del mercado de 3.631 pesos; es decir, bajó 43 pesos.

Precio del petróleo Foto: El País

Según analistas, el mercado cripto resiste pese a la tensión geopolítica, mientras que el dólar estadounidense, con su debilidad, impulsa la demanda de oro, lo que contrarresta las caídas anteriores en el precio.

El oro, en particular, ha estado en Colombia en el ojo del huracán, pues, más allá del conflicto en Oriente Medio, venía cotizándose al alza, lo que llevó al Gobierno a criticar al Banco de la República por no aprovechar la bonanza de precios para acumular más reservas.

De hecho, según un informe del Consejo Mundial del Oro, se registró la mayor oleada de compra de oro de la historia moderna por parte de los bancos centrales.

En el caso del emisor colombiano, ha preferido mantener la cautela en la compra de oro, optando por diversificar las reservas internacionales en activos de menor volatilidad y mayor liquidez.

Precio del dólar el 13 de abril de 2026

Lo conveniente es...

Para quienes buscan invertir en alguno de los activos mencionados, los expertos recomiendan evaluar el perfil de riesgo que se busca. Es así como, en el caso del oro, tradicionalmente ha sido el refugio, pues es de largo alcance, por lo que se le considera seguro. Algo similar ocurre con la inversión en bienes raíces, ya que se piensa en el largo plazo.

Con respecto al bitcoin, aunque la criptomoneda se mueve y ha llegado a tener precios impensables, presenta una alta volatilidad y alto riesgo, por lo cual es para inversionistas que no temen ganar unas veces y perder en otras.

El dólar, por su parte, es un activo para quienes piensan en el mediano plazo, pues la divisa también está sujeta a la volatilidad, aunque en Colombia ha permanecido relativamente estable.

En medio de un conflicto en Medio Oriente, alrededor del cual todo puede pasar, la sugerencia de los expertos es combinar activos para equilibrar riesgos.