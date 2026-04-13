El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 13 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.588, lo que significó una reducción de $43 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.631.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $56, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.644.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que alcanzó durante la jornada fue de $3.645, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.586. El promedio cotizado se ubicó en $3.608.

Dólar en casas de cambio: precio oficial de la fluctuación para este 13 de abril

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,532 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 809,37.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, registró un comportamiento a la baja, con una variación de 0,36 %, llegando a 98,394 unidades.

El dólar mantiene su protagonismo en los mercados internacionales, marcando el ritmo de las economías emergentes. Foto: El País

El déficit fiscal de EE. UU. se mantiene estable en el primer trimestre de 2026

El déficit fiscal de Estados Unidos se mantuvo casi estable durante los tres primeros meses de 2026, puesto que el incremento del ingreso compensó el aumento del gasto, según los datos publicados el viernes por el Departamento del Tesoro.

Entre enero y marzo, el déficit se situó en 164.000 millones de dólares, es decir, 4.000 millones más que en el mismo periodo de 2025.

Los ingresos aumentaron en el trimestre gracias a una subida del 7 % de la recaudación del impuesto a la renta y del 175 % de los aranceles aduaneros más en las arcas del Estado estadounidense.

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Al mismo tiempo, el gasto en el periodo destinado al sector agrícola, sobre todo debido a un programa de ayuda a los agricultores afectados por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, aumentó un 90 %.

En Estados Unidos, el año fiscal comienza en octubre. En estos primeros seis meses del ejercicio correspondiente a 2026, el déficit disminuyó un 11 % (-139.000 millones de dólares), gracias al aumento de los ingresos registrado entre octubre y diciembre por los gravámenes aduaneros.

El déficit fiscal de EE.UU. se mantiene estable en primer trimestre de 2026. Foto: Getty Images

Sin embargo, a comienzos de año la Corte Suprema anuló una buena parte de los aranceles, lo que debería llevar al Tesoro a reembolsar el dinero recaudado por esas tasas comerciales. Varias empresas iniciaron acciones judiciales en ese sentido, que podrían acabar lastrando el presupuesto federal.