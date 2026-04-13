Dólar en casas de cambio: precio oficial de la fluctuación para este 13 de abril

El dólar ha mantenido una fluctuación con alta volatilidad durante los últimos meses en Colombia, bajando a un precio de $3.600, lo que ha llamado la atención de miles de inversionistas, ahorradores y viajeros colombianos, los cuales han visto más atractiva la divisa, con el fin de aprovechar la rentabilidad de la misma ante una eventual alza.

Es importante tener en cuenta que el dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la moneda de referencia para el comercio internacional, afectando directamente la inflación, el costo de vida y la deuda externa. Un dólar alto encarece importaciones (tecnología, insumos agrícolas, medicamentos), mientras que un dólar bajo favorece la compra de bienes extranjeros pero afecta a los exportadores locales.

Este es el valor de la moneda. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son entidades financieras autorizadas dedicadas a la compra y venta de divisas para personas físicas o empresas. Actúan como intermediarios en el mercado cambiario, ofreciendo divisas físicas, a menudo con tasas competitivas y en lugares accesibles como aeropuertos o centros urbanos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 13 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.558,13 y de venta de $3.676,67.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,617 3,686 69 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Medellín 3,502 3,650 148 Pereira 3,570 3,650 80

La moneda estadounidense se mantiene descenso. Foto: El País

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Compra Venta TRM lunes 13 de abril de 2026 3558.13 3676.67 3631.49 domingo 12 de abril de 2026 3558.13 3676.67 3631.49 sábado 11 de abril de 2026 3557.29 3677.08 3631.49 viernes 10 de abril de 2026 3552.08 3671.25 3642.93 jueves 9 de abril de 2026 3551.04 3673.33 3640.63 miércoles 8 de abril de 2026 3544.38 3667.5 3678.19 martes 7 de abril de 2026 3554.58 3680.21 3664.41 lunes 6 de abril de 2026 3553.33 3675 3675.81

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,610 3,670 60 Cambios Kapital 3,610 3,650 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,610 3,660 50 Latin Cambios 3,620 3,670 50 Miss Money Cambios 3,615 3,660 45 Money Cambios WC 3,630 3,670 40

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La cotización del dólar bajó hoy. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.