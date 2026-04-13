“Un dato de inflación más alto tiende a profundizar las diferencias entre el Gobierno y la junta del BanRep”: Corficolombiana

El pasado jueves 9 de abril, el Dane publicó la cifra de inflación del mes de marzo de este año. La inflación mensual se ubicó en 0,78 % en el pasado mes, por encima de las expectativas del mercado, que se ubicaron en 0,67 %. Según un informe de Corficolombiana, todas las divisiones de gasto presentaron incrementos, destacándose alimentos, alojamiento y servicios públicos, y restaurantes y hoteles, que en conjunto explicaron el 77 % de la variación.

Por componentes, la inflación de bienes fue de 0,28 % mes a mes, mientras que servicios se situó en 0,90 % y los regulados (0,43 %), reflejando alzas en electricidad, gas y aseo. Por su parte, los alimentos registraron una variación de 1,27% mes a mes, con presiones desde los perecederos. En términos anuales, la inflación se ubicó en 5,56 %, frente a 5,29 % en febrero, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2024.

El dato se conoce apenas unos días después de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, que aprobó el aumento de 100 puntos básicos hasta llegar a 11,25%, pero en medio de un hecho inédito: el retiro abrupto del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la reunión porque el Gobierno estaba en contra del aumento de los 100 puntos básicos de la tasa, y el anuncio posterior del presidente Gustavo Petro, del retiro del Gobierno de la junta del Emisor.

En este contexto, SEMANA conversó con César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

SEMANA: ¿Qué fue lo que más pesó en el dato de inflación de marzo?

CÉSAR PABÓN (C.P.): Alimentos, electricidad, servicios de comunicación móvil y arriendos. Estas categorías explicaron cerca de la mitad de la variación mensual.

Para César Pabón, director de Estudios Económicos de Corficolombiana, la inflación anual de los servicios sin arriendos —uno de los rubros con mayor sensibilidad al salario mínimo— pasó de 6,65% en diciembre de 2025 a 8,66% en marzo. Bogotá Febrero 27 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

SEMANA: ¿Se está evidenciando el incremento del salario mínimo?

C.P.: Sí. Ya se observan señales de transmisión del aumento del salario mínimo a la inflación, especialmente en los componentes más intensivos en mano de obra y, por tanto, más sensibles a este ajuste. En particular, la inflación anual de los servicios sin arriendos —uno de los rubros con mayor sensibilidad al salario mínimo— pasó de 6,65% en diciembre de 2025 a 8,66% en marzo.

SEMANA: En ese escenario, ¿tuvo o no razón la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República de aumentar en su más reciente reunión 100 puntos básicos a la tasa de referencia? ¿Por qué?

C.P.: Sí, en ese escenario la mayoría de la Junta tuvo razón en aumentar 100 puntos básicos la tasa de referencia, porque la información disponible apuntaba a un deterioro del panorama inflacionario y a un mayor riesgo de desanclaje de expectativas, elementos que se confirman con estos resultados.

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SEMANA: ¿Qué presiones tiene la inflación hoy?

C.P.: Hoy la inflación enfrenta varias presiones al alza: el aumento del salario mínimo, que encarece especialmente los servicios; el alza en los precios de los alimentos, asociada a factores climáticos y mayores costos de fertilizantes; el mayor precio del petróleo referencia Brent, que puede trasladarse a combustibles; la resiliencia del consumo de los hogares, que mantiene presiones de demanda; y los riesgos de desabastecimiento en energía y gas, que también podrían elevar los precios.

SEMANA: Hay dos nuevas tensiones que hace un par de meses no estaban: los efectos del conflicto en Oriente Medio y un fenómeno de el Niño en el segundo semestre. ¿Qué tanto van a afectar las cuentas del IPC?

C.P.: El conflicto en Oriente Medio afecta el IPC por dos vías. Primero, a través del aumento en el precio del petróleo, que presiona al alza los precios de la gasolina. Segundo, el conflicto también está impactando los precios de los fertilizantes, especialmente la urea, cuyo precio entre febrero y marzo aumentó más de 50%, encareciendo los costos de producción de los alimentos.

Por su parte, un fenómeno de El Niño más intenso en el segundo semestre podría afectar la oferta agropecuaria por menores rendimientos y problemas climáticos, lo que presionaría al alza los precios de los alimentos. Además, también podría generar presiones sobre energía y servicios públicos si se materializan efectos sobre la generación eléctrica.

Los precios del petróleo y de los fertilizantes se han incrementado por cuenta del conflicto en el Oriente Medio. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT / CHINA OUT Foto: AFP

SEMANA: ¿Qué está pasando con las expectativas de inflación hacia el futuro? ¿Qué tan desancladas están?

C.P.: Las expectativas de inflación siguen desancladas, aunque con distinta intensidad según el horizonte. A un año se ubican en 5,70% y a dos años en 4,36%, ambas por encima del objetivo de 4%. El desanclaje es más marcado en el corto plazo, mientras que en el mediano plazo ya es menor, aunque todavía persiste. Hacia adelante, en un contexto de inflación al alza y pese a una política monetaria contractiva, es probable que el ajuste de las expectativas sea gradual.

SEMANA: ¿Este dato de inflación, profundizará las diferencias entre el Gobierno y la Junta del Banco de la República?

C.P.: Probablemente, un dato de inflación más alto tiende a profundizar las diferencias entre el Gobierno y la Junta, porque reduce el margen para recortar tasas y refuerza la postura del Banco de la República. Para el grupo mayoritario de la Junta, una inflación que no cede como se esperaba, junto con expectativas todavía desancladas, justifica mantener una política monetaria más restrictiva por más tiempo. En cambio, para el grupo minoritario (incluyendo el gobierno), esto retrasa el alivio en tasas que ayudaría a impulsar la actividad económica.

Las tensiones entre el Gobierno y el grupo mayoritario de la Junta Directiva del Emisor están en su punto más alto. Foto: PRESIDENCIA / BANCO DE LA REPÚBLICA

SEMANA: ¿Hasta dónde van a llegar las tasas de interés?

C.P.: Estimamos una tasa de interés de 12,25% al cierre de este año, 100 puntos básicos por encima de su nivel actual.

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SEMANA: Sin el ministro de Hacienda, ¿sí pueden aumentar?

C.P.: Los estatutos son claros la Junta no puede tomar decisiones sin el Ministro de Hacienda, porque su presencia hace parte del quórum requerido para sesionar y decidir. Sin embargo, es deber constitucional que el Ministro asista a la reunión y sea parte de la toma de decisiones que se espera tener en abril.