Bitcoin es una moneda digital descentralizada y la primera criptomoneda del mundo. Esta permite realizar pagos y transferencias de valor directamente entre usuarios a través de internet, sin necesidad de depender de intermediarios tradicionales como bancos, gobiernos o instituciones financieras.

Es decir, funciona gracias a una red mundial de computadoras que registran y verifican todas las transacciones, sin necesidad de alguna entidad financiera en la mitad.

La principal criptomoneda del mundo pierde terreno y retrocede 0,75 % en la jornada. Inversionistas observan con cautela los próximos movimientos del activo digital. Foto: ADOBE STOCK

Con la economía en movimiento, cada vez son más los inversionistas interesados en poner su dinero en activos que crezcan o que sean volátiles.

Cómo se está moviendo el bitcoin este 9 de junio

Para este 5 de junio, el bitcoin, una de las criptomonedas más importantes del mundo, registra un precio actual de 62.589 dólares. Esto significa una baja del -0,75 % en el mercado actualmente.

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La criptomoneda inició el año con una tendencia a la baja, luego de haber tocado precios elevados sobre los 100.000 dólares, lo que provocó que muchos empezaran a realizar transacciones de compra y venta.

El desplome registrado ha llamado la atención de los analistas. Winter Soldier ha revelado que el precio de este activo podría retroceder incluso por debajo de la franja de los $35.000 dólares si la presión de venta se resiste.

El bitcoin registra una nueva caída este 9 de junio y se ubica en 62.589 dólares. Analistas mantienen la atención sobre el comportamiento de la criptomoneda en medio de la volatilidad del mercado. Foto: Getty Images

Con el precio actual, los inversionistas se encuentran en una posición de cautela, ante el riesgo de que el precio del bitcoin se pueda volver a contraer de una manera más fuerte.

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No es la primera vez que la divisa empieza a adoptar un ciclo bajista, pues en 2022 también se redujo notablemente su precio. Algunos operadores de la moneda en ese momento aseguraron que su piso había sido los $28.000 dólares.

Sin embargo, la divisa continuó a la baja hasta tocar los 16.000 dólares, que fue su soporte en la fluctuación volátil en el mercado.

Tras haber alcanzado niveles superiores a los 100.000 dólares, el bitcoin continúa corrigiendo su precio. Expertos advierten sobre posibles escenarios bajistas en el corto plazo. Foto: Getty Images

¿Dónde se pueden comprar bitcoins en Colombia?

En Colombia existen plataformas denominadas exchangers, que permiten recargarlas con su tarjeta de débito, crédito o PSE, para luego insertar un saldo en la app y así comprar la cripto que usted quiera.

Entre las plataformas está Binance, que es el exchange con mayor volumen de usuarios y una de las opciones más utilizadas en el país. Este permite que la compra sea aún más sencilla, dado que puede hacerlo por transferencias bancarias, P2P, Nequi, Daviplata y otros métodos locales.

Otro popular es Bitso, que tiene la misma función que el anterior, pero con una interfaz sencilla que permite depósitos en pesos colombianos mediante PSE. Los expertos suelen recomendarla para principiantes.