Colombia registra histórico aumento de inversión extranjera durante el primer trimestre de 2026

El Gobierno de las Oportunidades continúa consolidando a Colombia como un destino atractivo para la inversión, el desarrollo empresarial y la generación de empleo. Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan la confianza de los inversionistas internacionales en el país y en las políticas orientadas a fortalecer la producción, la industria, el comercio y el turismo.
De acuerdo con las cifras reportadas por el Banco de la República en la balanza de pagos, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los US$ 3.794 millones entre enero y marzo de 2026, lo que representa un crecimiento de 63,4% frente al trimestre inmediatamente anterior y de 34,4% respecto al mismo periodo de 2025.
Este resultado ratifica el buen momento que atraviesa Colombia como destino para el desarrollo de nuevos proyectos productivos y evidencia el interés de empresas e inversionistas por participar en una economía que continúa ampliando sus oportunidades de crecimiento.
Uno de los principales resultados se observa en los sectores no extractivos, que captaron US$ 3.166 millones durante el primer trimestre del año, registrando un crecimiento de 49% frente al trimestre anterior.
Este comportamiento confirma el dinamismo de actividades como la industria manufacturera, los servicios, el comercio, la tecnología y el turismo, fundamentales para la transformación productiva del país.
El presidente de la República, Gustavo Petro, destacó que estas cifras reflejan la consolidación de una economía que avanza hacia una mayor diversificación y generación de valor agregado.
“Estamos demostrando que Colombia puede crecer fortaleciendo su aparato productivo y generando oportunidades para la gente. La confianza que hoy muestran los inversionistas internacionales es también confianza en las capacidades del país, en sus regiones, en sus trabajadores y en su potencial para construir una economía cada vez más productiva, sostenible e incluyente”, señaló.
Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, afirmó que estos resultados evidencian el impacto de las acciones que viene impulsando el Gobierno nacional para fortalecer la competitividad y atraer capital productivo.
“El crecimiento de la inversión extranjera es una señal clara de confianza en Colombia. Estos recursos impulsan la industria, fortalecen el comercio, dinamizan el turismo y contribuyen a la generación de empleo y bienestar para miles de colombianos. Desde el Gobierno de las Oportunidades seguiremos trabajando para que más empresas encuentren en nuestro país las condiciones para invertir, crecer y aportar al desarrollo de los territorios”, señaló la ministra.
El Gobierno nacional continuará promoviendo estrategias para fortalecer la competitividad, facilitar la llegada de nuevas inversiones y consolidar sectores estratégicos que permitan seguir generando crecimiento económico, empleo y oportunidades para todos los colombianos.