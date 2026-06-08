Colombia registra histórico aumento de inversión extranjera durante el primer trimestre de 2026

El Gobierno de las Oportunidades continúa consolidando a Colombia como un destino atractivo para la inversión, el desarrollo empresarial y la generación de empleo. Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan la confianza de los inversionistas internacionales en el país y en las políticas orientadas a fortalecer la producción, la industria, el comercio y el turismo.

De acuerdo con las cifras reportadas por el Banco de la República en la balanza de pagos, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los US$ 3.794 millones entre enero y marzo de 2026, lo que representa un crecimiento de 63,4% frente al trimestre inmediatamente anterior y de 34,4% respecto al mismo periodo de 2025.

Bogotá hace historia: gana premio global por su bono verde internacional

Este resultado ratifica el buen momento que atraviesa Colombia como destino para el desarrollo de nuevos proyectos productivos y evidencia el interés de empresas e inversionistas por participar en una economía que continúa ampliando sus oportunidades de crecimiento.

Uno de los principales resultados se observa en los sectores no extractivos, que captaron US$ 3.166 millones durante el primer trimestre del año, registrando un crecimiento de 49% frente al trimestre anterior.

La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó US$ 3.794 millones en el primer trimestre de 2026. Foto: GETTY IMAGES

Este comportamiento confirma el dinamismo de actividades como la industria manufacturera, los servicios, el comercio, la tecnología y el turismo, fundamentales para la transformación productiva del país.

El presidente de la República, Gustavo Petro, destacó que estas cifras reflejan la consolidación de una economía que avanza hacia una mayor diversificación y generación de valor agregado.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

“Estamos demostrando que Colombia puede crecer fortaleciendo su aparato productivo y generando oportunidades para la gente. La confianza que hoy muestran los inversionistas internacionales es también confianza en las capacidades del país, en sus regiones, en sus trabajadores y en su potencial para construir una economía cada vez más productiva, sostenible e incluyente”, señaló.

Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, afirmó que estos resultados evidencian el impacto de las acciones que viene impulsando el Gobierno nacional para fortalecer la competitividad y atraer capital productivo.

Transporte aeromédico gana relevancia en regiones apartadas de Colombia

“El crecimiento de la inversión extranjera es una señal clara de confianza en Colombia. Estos recursos impulsan la industria, fortalecen el comercio, dinamizan el turismo y contribuyen a la generación de empleo y bienestar para miles de colombianos. Desde el Gobierno de las Oportunidades seguiremos trabajando para que más empresas encuentren en nuestro país las condiciones para invertir, crecer y aportar al desarrollo de los territorios”, señaló la ministra.

El Gobierno nacional continuará promoviendo estrategias para fortalecer la competitividad, facilitar la llegada de nuevas inversiones y consolidar sectores estratégicos que permitan seguir generando crecimiento económico, empleo y oportunidades para todos los colombianos.