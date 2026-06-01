Transporte aeromédico gana relevancia en regiones apartadas de Colombia

El transporte aeromédico continúa desempeñando un papel clave en la atención de pacientes que requieren servicios especializados en distintas regiones de Colombia, especialmente en territorios donde las condiciones geográficas limitan el acceso por vía terrestre.

En ese contexto, el Grupo Ambulancias Aéreas de Colombia informó que realiza cerca de 4.000 traslados aeromédicos al año mediante una flota de 18 aeronaves medicalizadas. La organización está conformada por las empresas Colcharter IPS, Ambulancias Aéreas de Colombia y Solair, adquiridas entre 2019 y 2024 a través del modelo Search Fund, un esquema de emprendimiento respaldado por inversionistas y mentores internacionales.

Según la compañía, antes de concretar la primera adquisición se analizaron más de 700 empresas de diferentes sectores económicos hasta identificar una oportunidad en el transporte aeromédico. Posteriormente, se integraron las tres compañías dentro de una misma plataforma operativa.

La operación tiene presencia en regiones como la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y San Andrés, donde el transporte aéreo representa, en muchos casos, la única alternativa para conectar a los pacientes con servicios médicos de mayor complejidad.

“Más allá del crecimiento empresarial, entendimos que estábamos construyendo una operación con impacto real en la vida de las personas, especialmente de aquellas que viven en las regiones más olvidadas del país. Cada traslado implica una responsabilidad enorme, una necesidad médica concreta y, en muchos casos, la única oportunidad que tiene un paciente de acceder a un tratamiento médico al que tiene derecho”, afirmó Santiago Durán Ferro, co-CEO del Grupo Ambulancias Aéreas de Colombia.

La empresa indicó que cada aeronave está equipada para brindar atención médica durante el vuelo y cuenta con tripulación médica y aeronáutica certificada.

“En un país geográficamente fragmentado como Colombia, es muy difícil replicar infraestructura física y talento humano especializado de alta complejidad en cada municipio. En muchos casos, trasladar a los pacientes para que puedan acceder al mejor tratamiento posible es la mejor o única alternativa, y muchas veces ese traslado solo puede hacerse en avión”, agregó Durán Ferro.