Se cumplen cuatro días de bloqueos indígenas en la vía Panamericana, a la altura de La Agustina, en el norte del Cauca. Lo anterior empieza a generar millonarias pérdidas en los sectores productivos, entre otros, del suroccidente del país.

En medio de dichos bloqueos, quienes también resultan afectados son las misiones médicas y, por ende, los pacientes. Precisamente, el Hospital universitario San José de Popayán denunció este sábado, 6 de septiembre, que dos de sus ambulancias están detenidas en la vía Panamericana.

“En la vía Panamericana del Departamento del Cauca, dos ambulancias de nuestra institución se encuentran en este momento impedidas de continuar su trayecto de regreso desde la ciudad de Cali, a pesar de estar debidamente identificadas como Misión Médica. Pone en riesgo la vida de pacientes que requieren atención prioritaria y oportuna para su movilización desde la institución. Sumado al bloqueo de encapuchados e intento de desvío de las ambulancias hacia parajes cercanos a la vía Panamericana, en la noche de ayer”, denunciaron desde dicha institución médica.

Así mismo, indicaron a través de un comunicado que no ha sido posible el despacho de balas de oxígeno para la institución, por dichos bloqueos.

“Recordamos que, conforme a la Convención de Ginebra, el Derecho Internacional Humanitario, la Constitución Política de Colombia (art. 49) y la Resolución 4481 de 2012 del Ministerio de Salud, la Misión Médica es neutral, inviolable y debe ser respetada y protegida por todos los actores sin excepción”, recordaron desde el Hospital San José de Popayán.

Desde este hospital también recalcaron que ninguna causa social, política o cultural justifica la obstrucción a la atención en salud, ni el bloqueo al tránsito de ambulancias y personal asistencial.

Por lo tanto, les hicieron un llamado urgente a las comunidades indígenas que bloquean la vía Panamericana, así como a la Fuerza Pública y a las autoridades departamentales y municipales, para que se garantice el paso libre, seguro y urgente de las ambulancias y del personal de salud.

“El Hospital Universitario San José de Popayán reafirma su compromiso inquebrantable con la vida y salud de toda la población y hace un llamado a la cordura, al diálogo y al respeto mutuo, en beneficio de quienes más lo necesitan”, concluyeron.

En redes sociales circula un video en el que se observa a encapuchados atacando los carros que tratan de escapar de bloqueos en la vía Panamericana.