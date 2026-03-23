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Reportan explosión en la vía Panamericana: ataque a la Policía deja un muerto y cinco heridos en el Cauca

El incidente se registró en la vía que conecta los municipios de Timbío y Rosas.

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Redacción Nación
23 de marzo de 2026, 4:10 p. m.
Este hecho se registró en la vía Panamericana, en zona del Cauca.
Este hecho se registró en la vía Panamericana, en zona del Cauca. Foto: Suministrado a Semana

En la tarde de este domingo, 23 de marzo, se registró un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en la vía Panamericana, entre los municipios de Timbío y Rosas, en el Cauca. Según información de la Policía Nacional, un grupo de uniformados fue blanco de la detonación de un artefacto explosivo.

Los uniformados, adscritos a la estación de Timbío, realizaban labores de verificación tras recibir alertas sobre la posible presencia de explosivos en la zona. Durante el procedimiento se produjo la explosión, acompañada de disparos, en medio de un ataque atribuido a un grupo armado.

Los heridos y el uniformado fallecido fueron trasladados a Popayán, capital del departamento. Además, reportan que el ataque dejó como resultado la muerte de uno de los uniformados, mientras que reportes preliminares indican que al menos cinco personas resultaron heridas.

Entre los lesionados se encuentran tres policías y otros civiles, quienes al parecer serían conductores que se movilizaban por la zona en el momento del hecho.

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El policía fallecido en medio de la explosión fue identificado como el patrullero Juan David Grande Cantero. En el hecho también resultaron heridos varios miembros de la Policía, entre ellos el patrullero Miguel Papajoy Muñoz y los subintendentes Juan David Ortiz Gómez y Néstor Jiménez, quienes reciben atención médica tras el ataque.

A raíz de la situación, el tránsito en la vía que conecta a Popayán con Pasto quedó suspendido temporalmente. Además, desde la Policía Metropolitana de Popayán se adelantan las verificaciones del caso y, de manera preliminar, se confirmó que se trató de una acción terrorista contra la Fuerza Pública en una zona bajo su jurisdicción.

Un policía perdió la vida tras la explosión, en medio del ataque terrorista.
Un policía perdió la vida tras la explosión, en medio del ataque terrorista. Foto: Suministrado a Semana

Por su parte, la excandidata Vicky Dávila reaccionó a través de sus redes sociales frente al ataque con explosivos registrado en las últimas horas en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas (Cauca).

“Un policía muerto y cuatro más heridos acaba de dejar la activación de un explosivo sobre la vía Panamericana entre los municipios de Timbío y Rosas en Cauca. La gente pidiendo a los policías que no se muevan para que no los vayan a matar. Esto es realmente aterrador y triste”, escribió Vicky Dávila a través de su cuenta en X.