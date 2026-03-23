En menos de tres meses, tragedias que involucran a un artista reconocido, un vuelo regional y una aeronave militar han puesto en alerta al país.

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Tres tragedias aéreas en 2026 que conmocionaron a Colombia

El 2026 se ha convertido en uno de los años más impactantes para la aviación en Colombia.

El país ha enfrentado una cadena de accidentes aéreos que no solo han dejado decenas de víctimas, sino que también han generado cuestionamientos sobre las condiciones operativas, la seguridad y el estado de las aeronaves en distintas regiones.

El primero de estos golpes ocurrió el 10 de enero, cuando murió el reconocido cantante Yeison Jiménez. La avioneta en la que viajaba se accidentó poco después del despegue en Paipa, Boyacá. De acuerdo con informes preliminares de la Aeronáutica Civil, el siniestro ocurrió apenas minutos después de iniciar el vuelo.

Tras la pérdida de altura, la aeronave impactó de manera violenta contra el suelo lo que hizo que explotara por la ruptura de los tanques de combustible.

La muerte del artista, una de las figuras más importantes de la música popular en el país, generó conmoción nacional y puso el foco en los controles técnicos de aeronaves pequeñas y vuelos privados.

Apenas unas semanas después, el 28 de enero, otra tragedia aérea volvió a enlutar al país.

El vuelo 8849 de SATENA, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, se estrelló en una zona montañosa de Norte de Santander. En la aeronave viajaban 15 personas y no hubo sobrevivientes. Entre las víctimas se encontraba el congresista Diógenes Quintero, lo que aumentó el impacto político y social del siniestro.

Las investigaciones preliminares apuntaron a condiciones complejas en la zona, como el clima y la geografía, aunque las autoridades no descartaron otros factores.

El episodio más reciente ocurrió hoy, 23 de marzo, cuando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en el departamento de Putumayo poco después de despegar.

La aeronave transportaba más de un centenar de militares. Los reportes iniciales hablan de múltiples heridos y víctimas fatales, mientras continúan las labores de rescate y la investigación para determinar las causas del siniestro.

Este último caso elevó aún más la alarma, al involucrar un avión militar de gran capacidad, lo que llevó incluso a pronunciamientos oficiales sobre la necesidad de modernizar la flota aérea del país.

El accidente también evidenció la complejidad logística y humana que implica una tragedia de estas dimensiones, especialmente en zonas apartadas.

Varios siniestros aéreos registrados en Colombia en 2026, entre ellos vuelos civiles y militares, han marcado un año crítico para la aviación y mantienen en alerta a las autoridades. Foto: Tomado de redes sociales

Seguridad aérea bajo presión tras accidentes en vuelos civiles y militares

Aunque cada uno de estos accidentes responde a contextos distintos, aviación privada, vuelos regionales y operaciones militares, todos evidencian la urgencia de fortalecer los sistemas de control, mantenimiento e investigación en la aviación colombiana.

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Según datos de la Aeronáutica Civil, el país ha registrado en promedio un accidente aéreo mensual durante las últimas dos décadas, lo que evidencia un problema estructural que trasciende los hechos aislados.

En conjunto, estas tragedias han marcado el inicio de 2026 como un periodo crítico para la seguridad aérea en Colombia.

Más allá del dolor por las vidas perdidas, los accidentes han abierto un debate nacional sobre la necesidad de invertir en tecnología, mejorar la supervisión y garantizar condiciones más seguras en todos los niveles de la aviación.