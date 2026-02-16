Norte de Santander

Revelan la causa del accidente de avión de Satena que dejó 15 muertos: “Volaba por debajo del relieve”

El avión cubría una ruta regional entre Norte de Santander y el municipio de Ocaña.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 12:02 p. m.
El avión siniestrado cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.
Las autoridades de transporte y aeronáutica del país revelaron las conclusiones preliminares sobre el accidente aéreo en el que murieron 15 personas, tras la caída de una aeronave de la empresa estatal Satena en Norte de Santander Colombia.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, el avión volaba a una altitud inferior a la del relieve montañoso de la zona por donde transitaba, lo que habría provocado el impacto directo contra el terreno. Las autoridades explicaron que, según los registros de la trayectoria, la aeronave descendió hasta un nivel que no superaba la altura de las montañas del sector.

La ministra de Transporte señaló que, aunque la velocidad y altitud del vuelo no representaban un riesgo en condiciones normales, en este caso resultaron insuficientes frente a la topografía del área. “La aeronave se encontraba por debajo de la elevación del terreno”, indicó, al advertir que esta condición es un factor determinante en el siniestro.

El avión cubría una ruta regional entre Norte de Santander y el municipio de Ocaña. Minutos después del despegue se perdió contacto con los sistemas de control aéreo, lo que activó los protocolos de búsqueda. Horas más tarde, los equipos de rescate hallaron la aeronave destruida en una zona rural, sin sobrevivientes.

