Aparece video que muestra la emotiva despedida que tuvo una mujer con su hijo antes de morir en accidente de Satena

El accidente de un avión de la aerolínea Satena generó gran conmoción en todo el país. Un total de 15 personas murieron después de que la aeronave cayera en una zona del Catatumbo, en el Norte de Santander, el pasado 28 de enero.

Una de las víctimas fue una mujer identificada como Gineth Tatiana Rincón Sanjuán, una estilista que vivía en Cúcuta, pero que era oriunda de Ocaña.

La aeronave cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Notiplaya

De acuerdo con sus familiares, la joven abordó el avión en el aeropuerto Camilo Daza para llegar hasta su tierra natal, pero nunca se imaginó que este se convertiría en su último viaje.

En las últimas horas, se conoció un video que muestra a la mujer despidiéndose de su hijo poco antes de abordar el vuelo. La grabación no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

En las imágenes se ve al niño y a su mamá abrazados por algunos segundos en la entrada de la terminal aérea. Al pequeño se le ve afligido por lo que la mujer se va a ir.

Incluso, en un punto, el menor de edad se agacha y le besa la barriga, pues la progenitora estaba embarazada. Tras varios segundos, Gineth Tatiana se aleja un poco y le echa la bendición a su hijo, antes de abrazarlo nuevamente.

Después, el propio pequeño es quien la bendice a ella y también al bebé que estaba esperando, para posteriormente darle un abrazo y despedirse de esta manera de su mamá.

Finalmente, el menor se va hacia el otro lado y la mujer agarra su maleta para ingresar al aeropuerto. Lamentablemente, ninguno de los dos supo que ese sería el último abrazo que se darían en vida.

Pocos minutos después, la aeronave despegó rumbo al municipio de Ocaña, pero no llegaría por cuenta del fatal accidente. Incluso, también ha circulado una foto que la misma mujer se tomó al interior del avión segundos antes de que el viaje, que sería el último, arrancara.

Una vez se conoció el video, no tardó en hacerse viral y ha despertado mucha ternura y tristeza entre los internautas, especialmente por la forma en la que el niño se despidió de su mamá y del hermanito que estaba esperando.

Por el momento, las autoridades continúan avanzando con las investigaciones para esclarecer con exactitud las causas que desencadenaron este terrible accidente, que generó luto en todo el país.