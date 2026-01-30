Nación

Medicina Legal confirmó que ya concluyeron las labores de identificación de las 15 víctimas del accidente aéreo del avión Satena

El ingreso de los cuerpos se produjo en la madrugada del pasado jueves 29 de enero.

Danna Valeria Figueroa Rueda

30 de enero de 2026, 11:05 p. m.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que las labores de identificación se realizaron a partir de estudios técnico-científicos.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este viernes 30 de enero la identificación plena de las 15 personas que murieron en el accidente aéreo ocurrido en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

Según precisó la entidad, las labores técnico-científicas culminaron tras el ingreso de los cuerpos a la Dirección Seccional de Norte de Santander, donde equipos forenses adelantaron los procedimientos necesarios para establecer la identidad de cada una de las víctimas. El proceso permitió confirmar la identidad de la totalidad de personas fallecidas en esa tragedia.

El ingreso de los cuerpos se produjo en la madrugada del pasado jueves 29 de enero, tras su traslado a la Dirección Seccional de Medicina legal en el departamento de Norte de Santander. Desde ese momento, los equipos especializados del Instituto iniciaron las labores forenses correspondientes, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Con esta etapa concluida, las autoridades avanzan en el proceso de entrega de los cuerpos a los familiares, de manera articulada con las entidades competentes, conforme a los protocolos establecidos.

El accidente aéreo ocurrió cuando una aeronave Beechcraft 1900 que realizaba el trayecto entre Cúcuta y Ocaña se precipitó en zona rural cercana a un municipio aledaño de Norte de Santander.

La Aeronáutica Civil también informó desde ayer que avanza la investigación para establecer las causas del siniestro. El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la entidad, dijo en diálogo con Blu Radio que se encuentra en el proceso de descarga de los datos de la caja grabadora de datos de vuelo y que los registros preliminares muestran “un impacto que es ascendente, es decir, no es de frente, no hay una colisión frontal contra el terreno. Hay un indicio de que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal”.

“Hay factor humano involucrado, hay un factor organizacional y hay un factor que no podemos descartar, que es algo que es moderno, es de la actualidad”, en alusión a conceptos como jamming y spoofing —ataques a sistemas GNSS (GPS) que interfieren en la navegación de las aeronaves—, que hacen parte de las hipótesis que se evalúan dentro de la investigación. Según el coronel, la evidencia de la caja negra será clave para confirmar o descartar estas líneas de trabajo.

Entre las personas que perdieron la vida en el accidente figuran Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, Diógenes Quintero, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, el representante a la Cámara Carlos Salcedo, y María Alejandra Sánchez Tirado.

