Encuentran la caja negra del avión de Satena siniestrado en Norte de Santander: investigación entra en fase clave

La investigación por el accidente del avión de Satena ocurrido en Norte de Santander dio un paso decisivo con el hallazgo de la caja negra de la aeronave, un elemento que permitirá avanzar con mayor rapidez en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La confirmación fue hecha por la Aeronáutica y la ministra de Transporte en horas de la tarde de este 29 de enero. También se dieron nuevos detalles sobre el estado de las pesquisas tras el siniestro que dejó 15 personas fallecidas.

Según informó la autoridad pertinente, la caja negra ya se encuentra bajo custodia de la Aeronáutica Civil. Estos dispositivos registran información clave sobre el comportamiento de la aeronave y las conversaciones dentro de la cabina durante el trayecto, lo que permitirá reconstruir con mayor precisión los minutos previos al impacto.

El director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, explicó que desde el momento en que se conoció la emergencia se activaron los protocolos establecidos para este tipo de eventos. Señaló que una comisión especial, integrada por personal con experiencia en navegación aérea e investigación de accidentes, está a cargo del proceso técnico que busca establecer las causas del siniestro ocurrido en jurisdicción del municipio de La Playa de Belén.

Martínez confirma que la recuperación de la caja negra representa un avance significativo frente a otros caso, ya que permitirá acelerar la obtención de resultados preliminares.

De acuerdo con el funcionario, contar con las grabaciones de cabina y los datos del vuelo facilita el contraste de información y reduce los tiempos de análisis, aunque aclaró que cualquier conclusión deberá basarse en la revisión completa de las evidencias recolectadas.

En el mismo sentido se pronunció la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien destacó que el hallazgo de los grabadores es un insumo fundamental dentro del proceso investigativo.

La funcionaria explicó que la información contenida en la caja negra será contrastada con otros elementos, como los registros de mantenimiento de la aeronave, los planes de vuelo y los reportes operacionales, para llegar a una explicación técnica y documentada de lo ocurrido.

La ministra señaló, además, que las labores de recuperación se realizaron en condiciones complejas debido a la ubicación del sitio del accidente, una zona montañosa con dificultades de acceso y limitaciones de conectividad. A pesar de ello, indicó que el trabajo en terreno avanzó de manera sostenida, lo que permitió recuperar tanto los elementos clave para la investigación como los restos de las víctimas.