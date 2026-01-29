Sale a la luz el último audio registrado en la cabina de vuelo de la avioneta Satena, antes de la tragedia en Norte de Santander

Ya han pasado varias horas de dolor por la tragedia que enluta a varias regiones del país: un avión que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña fue hallado accidentado y las autoridades confirmaron la muerte de las 15 personas que iban a bordo.

En medio del trabajo de rescate y la identificación forense, surgió un nuevo material que aporta piezas al rompecabezas de lo ocurrido.

Noticias RCN conoció la última grabación en la que se registran los minutos finales de la comunicación entre la tripulación y la torre de control. En los audios, que ya forman parte del expediente de investigación, no hay solicitudes de auxilio ni reportes de fallas previas: más bien se escuchan intercambios de rutina propios de una aproximación.

En los fragmentos se oye a la torre de control indicar: “Satena 8849 comunique autoanuncios en Ocaña 122,9 buen día”. Poco después, la autorización para iniciar la maniobra: “Satena 8849, descenso a discreción y sin tránsito reportado, QNH 1016, notifique 10 millas antes de Ocaña”. La respuesta desde la cabina, con la calma de alguien que conoce la ruta, fue: “1016, llamará a 10 millas fuera y descenso a discreción”.

Las grabaciones confirman que, en el último contacto conocido, la comunicación fue estándar y que la tripulación informó estar lista para el descenso. Según las autoridades que revisan las pistas de audio, no se registra en los audios una declaración de emergencia ni el tradicional mayday. Esa ausencia de una alerta formal ha marcado una de las líneas principales del análisis preliminar.

Las piezas que ya se han conocido también permiten ordenar la cronología. La nave despegó desde Cúcuta y perdió contacto cuando se aproximaba a Ocaña; fue localizada en la vereda Curasica, en jurisdicción de La Playa de Belén, una zona montañosa de difícil acceso.

Las condiciones meteorológicas en el momento eran adversas, con neblina que reducía la visibilidad. Esos factores figuran entre las hipótesis que investiga la Aeronáutica Civil, pero hasta ahora no existe conclusión definitiva.

En paralelo con la pesquisa, avanzan las labores de investigación. El Instituto de Medicina Legal informó que dispuso equipos forenses para el análisis técnico-científico integral de las 15 víctimas y que los cuerpos fueron trasladados a la Dirección Seccional Norte de Santander para los procedimientos correspondientes.

Familiares y autoridades han sido notificados y se espera que, una vez se completen los peritajes, se entregue información adicional sobre las causas precisas del siniestro.

La compañía Satena y la empresa operadora Searca anunciaron que enviaron equipos de atención a Cúcuta y Ocaña para acompañar a los allegados y facilitar el proceso de identificación.