Medicina Legal confirma que ya tiene los 15 cuerpos de los fallecidos en accidente de Satena: avanza en su investigación

La institución ya adelanta el proceso para lograr identificar a cada una de las personas que murieron en este hecho.

Redacción Nación
29 de enero de 2026, 8:08 p. m.
El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena.
El país está conmocionado tras el trágico accidente de una avioneta de Satena. Foto: API

Tras varias horas del accidente de un avión de la compañía Satena, ocurrido en el municipio de La Playa de Belén, el Instituto de Medicina Legal confirmó que los cadáveres de los 15 fallecidos ya se encuentran en la Dirección Seccional Norte de Santander y comenzarán los procesos pertinentes.

La institución precisó que se dispusieron cinco equipos forenses para el análisis tecnico-científico integral de los cuerpos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación.

El avión desaparecido de Satena, fue hallado en zona rural de Norte de Santander; las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes.
El avión desaparecido de Satena fue hallado en zona rural de Norte de Santander; las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes. Foto: Montaje El País: Redes sociales

De igual manera, se dispuso del apoyo de personal forense de las sedes de Pamplona, Ocaña y Bucaramanga. “El proceso de identificación cuenta con el respaldo de equipos especializados desde la Dirección Regional Bogotá”, señaló.

“En atención a la naturaleza misional del instituto, la información técnica y procedimental derivada de estas actuaciones será puesta, de manera oportuna, exclusivamente en conocimiento de las autoridades competentes, dentro del marco de la investigación”, añadió.

Mientras que esto se adelanta, las autoridades continúan investigando el accidente para poder esclarecer en su totalidad las causas que lo desencadenaron. Por el momento, la principal hipótesis es que fue por culpa de las condiciones climáticas, más específicamente de la neblina.

El presidente de Satena, Óscar Zuluaga, se comprometió a darle todo su apoyo a la Aerocivil para saber qué fue lo que pasó, aunque será una tarea compleja debido a la zona en la que cayó el avión.

Habla esposa del piloto que murió en accidente de Satena y revela detalles: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

“Hasta el momento no tenemos información al respecto, la comunicación de la tripulación con el tráfico aéreo fue una comunicación normal, se aprecia una comunicación estándar; toca dejar al equipo investigador que determine las causas del accidente”, comentó.

Al mismo tiempo, el directivo les envió sus condolencias a las familias de las víctimas. De hecho, la aerolínea anunció que enviará un equipo especial para atender a los allegados de todos los fallecidos.

“Con el propósito de brindar acompañamiento directo y solidario a las familias víctimas del accidente ocurrido en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander. Por su parte, la Aerocivil adelantará las labores de investigación que permitan establecer lo sucedido“, manifestó por medio de un comunicado.

