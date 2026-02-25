Se pronunció el hijo de la mujer que murió mientras esperaba medicamentos en dispensario de Cúcuta: “Eso es lo que le duele a uno”

Cecilia Quintero fue la mujer que murió mientras esperaba la entrega de medicamentos para su hijo y ella, en la sede Caobos de Cafam, en Cúcuta.

El hecho ocurrió hacia las 10 de la mañana del pasado 24 de febrero, cuando la paciente se encontraba en el dispensario adelantando la reclamación de tratamientos médicos.

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Jorge Alberto Rodríguez, hijo de la mujer, dialogó con Noticias RCN y se refirió a las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su madre, quien sufría de una enfermedad renal crónica, por lo que tenía que tomar el medicamento eritropoyetina.

“Que haya la pertinencia de entregar los medicamentos a tiempo, porque es que precisamente por falta de la eritropoyetina, que era un medicamento que mi mamá tenía que ponerse todos los días, y al hacerle falta un día sí, un día no, un día sí, un día no, pues obviamente eso la llevó al colapso, y ella estaba reclamando los medicamentos de ella, míos y pendientes de mi papá. Cuando le dijeron que no habían, viendo ella ahí los bultos de pañales, pues se puso brava y la muchacha que estaba ahí le dijo: ‘no, tiene que esperar’”, dijo su hijo inicialmente.

Cecilia Quintero murió mientras reclamaba la entrega de medicamentos para su hijo en Cafam, en Cúcuta. Foto: Tomado de video

El familiar afirmó que la falta de eritropoyetina, un medicamento que debía aplicarse diariamente, habría afectado el estado de salud de Cecilia Quintero.

“Entonces eso fue lo que causó que a ella le fallara el corazón, porque como ella sufría de la tensión y de la diabetes, entonces claro, obvio, al no tener el medicamento, el corazón le falló y por eso fue, ella misma lo dijo, ella misma lo dijo, me va a dar algo, me va a dar algo y le pasó”, agregó.

Según indicó, la paciente acudió al dispensario para reclamar medicamentos que estaban pendientes tanto para ella como para otros integrantes de su familia.

“Eso es lo que le duele a uno, que no es una sola. Hace poco pasó lo del niño que tenía hemofilia, y así han sido muchos, entonces a eso es a lo que yo me refiero, si hay dinero para otras cosas, ¿por qué no para la salud que es lo más importante? Ahora, las personas cotizan y pagan por eso, por ese servicio, ¿por qué se lo niegan? Solo porque supuestamente no hay, viendo uno entrar las cosas a la misma farmacia, o sea, eso es inhumano prácticamente. No ha salido ni pendiente del año pasado. Sí, eso también era lo que tenía que decir, los pendientes que yo tenía ya se habían vencido todos, y solo le querían entregar el de diciembre, pero el de diciembre ya no servía, ya estaba vencido, ella tenía uno de enero, y solo por esa discusión fue que ella puso, pues, se alteró, por decirlo de esa manera”, puntualizó el hijo.