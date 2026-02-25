Cúcuta

Se pronunció el hijo de la mujer que murió mientras esperaba medicamentos en dispensario de Cúcuta: “Eso es lo que le duele a uno”

Jorge Alberto Rodríguez, hijo de la mujer, se refirió a las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su madre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

25 de febrero de 2026, 9:21 p. m.
Jorge Alberto Rodríguez, hijo de Cecilia Quintero.
Jorge Alberto Rodríguez, hijo de Cecilia Quintero. Foto: Noticias RCN / API

Cecilia Quintero fue la mujer que murió mientras esperaba la entrega de medicamentos para su hijo y ella, en la sede Caobos de Cafam, en Cúcuta.

El hecho ocurrió hacia las 10 de la mañana del pasado 24 de febrero, cuando la paciente se encontraba en el dispensario adelantando la reclamación de tratamientos médicos.

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Jorge Alberto Rodríguez, hijo de la mujer, dialogó con Noticias RCN y se refirió a las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su madre, quien sufría de una enfermedad renal crónica, por lo que tenía que tomar el medicamento eritropoyetina.

“Que haya la pertinencia de entregar los medicamentos a tiempo, porque es que precisamente por falta de la eritropoyetina, que era un medicamento que mi mamá tenía que ponerse todos los días, y al hacerle falta un día sí, un día no, un día sí, un día no, pues obviamente eso la llevó al colapso, y ella estaba reclamando los medicamentos de ella, míos y pendientes de mi papá. Cuando le dijeron que no habían, viendo ella ahí los bultos de pañales, pues se puso brava y la muchacha que estaba ahí le dijo: ‘no, tiene que esperar’”, dijo su hijo inicialmente.

Arte

La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

Cúcuta

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Cúcuta

Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

Turismo

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Arte

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Cúcuta

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

Cúcuta

Un subintendente muerto y un mayor herido tras ataque con fusil a una patrulla de la Policía en Cúcuta

Foros Semana

Los llamados a la acción de la industria farmacéutica para enfrentar escasez y asegurar tratamientos

Mejor Colombia

Emprendimientos colombianos ahora en Droguerías Cafam, así puede participar

Mejor Colombia

Así funcionan los nuevos formatos de atención de Droguerías Cafam

Cecilia Quintero murió mientras reclamaba la entrega de medicamentos para su hijo en Cafam, en Cúcuta.
Cecilia Quintero murió mientras reclamaba la entrega de medicamentos para su hijo en Cafam, en Cúcuta. Foto: Tomado de video

El familiar afirmó que la falta de eritropoyetina, un medicamento que debía aplicarse diariamente, habría afectado el estado de salud de Cecilia Quintero.

“Entonces eso fue lo que causó que a ella le fallara el corazón, porque como ella sufría de la tensión y de la diabetes, entonces claro, obvio, al no tener el medicamento, el corazón le falló y por eso fue, ella misma lo dijo, ella misma lo dijo, me va a dar algo, me va a dar algo y le pasó”, agregó.

Según indicó, la paciente acudió al dispensario para reclamar medicamentos que estaban pendientes tanto para ella como para otros integrantes de su familia.

“Eso es lo que le duele a uno, que no es una sola. Hace poco pasó lo del niño que tenía hemofilia, y así han sido muchos, entonces a eso es a lo que yo me refiero, si hay dinero para otras cosas, ¿por qué no para la salud que es lo más importante? Ahora, las personas cotizan y pagan por eso, por ese servicio, ¿por qué se lo niegan? Solo porque supuestamente no hay, viendo uno entrar las cosas a la misma farmacia, o sea, eso es inhumano prácticamente. No ha salido ni pendiente del año pasado. Sí, eso también era lo que tenía que decir, los pendientes que yo tenía ya se habían vencido todos, y solo le querían entregar el de diciembre, pero el de diciembre ya no servía, ya estaba vencido, ella tenía uno de enero, y solo por esa discusión fue que ella puso, pues, se alteró, por decirlo de esa manera”, puntualizó el hijo.

Más de Cúcuta

Nueva marca de La Cuna del Café, Feria de Cafés Especiales.

La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

Cecilia Quintero murió mientras reclamaba la entrega de medicamentos para su hijo en Cafam, en Cúcuta.

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Miembros del Ejército Nacional y trabajadores del Centro Comercial Alejandría recolectaron más de 1.500 unidades de ayudas humanitarias para los damnificados en Córdoba.

Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

El monumento Cristo Rey es una de las megaobras de las que ya disfrutan los habitantes de Cúcuta y sus turistas.

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Beto Meneses, gerente del proyecto Marca Región Norte de Santander.

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

Subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes, asesinado y patrulla de la Policía atacada con disparos de fusil en Cúcuta.

Un subintendente muerto y un mayor herido tras ataque con fusil a una patrulla de la Policía en Cúcuta

Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN.

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

Noticias Destacadas