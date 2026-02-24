Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Como Cecilia Quintero fue identificada la mujer que murió cuando esperaba la entrega de medicamentos en la sede Caobos de Cafam, en Cúcuta.

La tragedia ocurrió hacia las 10:00 a. m. de este martes 24 de febrero.

“Tenemos una señora acá que está muy molesta”, advirtió el entrevistador.

La mujer, luego de presentarse, contó su historia.

“Soy Cecilia Quintero, madre de un hijo discapacitado. El setenta por ciento en silla de ruedas, me lo dejaron los paracos en silla de ruedas. A este joven le ordenan pañales, metadona, y desde el año pasado, desde septiembre, no le entregan”, denunció.

“Llegaron pañales y resulta que no los quieren entregar, que porque entregan los de diciembre. Los de diciembre no los quisieron porque estaban vencidos. Ahora dicen que los de enero no los están entregando. ¿Habiendo pañales, por qué no me entregan?”, señaló la mujer.

Minutos después, mientras el entrevistador hablaba con otros usuarios, doña Cecilia se desplomó y murió.

Tras lo ocurrido, la empresa se pronunció. “Droguerías Cafam lamenta el fallecimiento de la señora Quintero, ocurrido hoy 24 de febrero de 2026 en el Punto de Dispensación Cafam Caobos, en Cúcuta, mientras realizaba el trámite de reclamación de medicamentos en nuestras instalaciones. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y nos solidarizamos en este difícil momento”, dijo la compañía.

Además, aseguró que “desde el primer instante, nuestro equipo activó los protocolos establecidos para brindar atención inmediata, solicitando la asistencia de los servicios de emergencia”.

Y explicó que “de acuerdo con la información disponible, no se evidenció ninguna situación irregular con nuestros funcionarios durante la atención”.

Cafam dijo también que, al tratarse de un hecho sensible y que aún se encuentra en proceso de verificación, no es la entidad que deba dar un pronunciamiento sobre las causas del fallecimiento de doña Cecilia.

“Confiamos plenamente en que, después de la debida investigación, las autoridades competentes se encargarán de esclarecer la situación”, expresó la empresa a través de un comunicado.

“Continuamos acompañando a nuestro equipo de trabajo y reforzando las medidas orientadas al bienestar, la atención y el cuidado de nuestros usuarios. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la calidad del servicio y el respeto hacia todas las personas que confían en nosotros”, agregó.

Esta situación se presenta en medio de una crisis en el sistema de salud en Colombia, en la cual también se ha denunciado la muerte de pacientes como Kevin Acosta, un niño de 7 años con hemofilia, quien murió esperando la entrega de medicamentos contra esa patología.