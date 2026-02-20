Política

Radican solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por declaraciones sobre Kevin Acosta

El funcionario responsabilizó de la muerte del menor el hecho de que haya estado montando bicicleta.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 9:17 a. m.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tendría que responder en el Congreso.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, posiblemente deberá responder ante el Congreso por las declaraciones que hizo sobre el fallecimiento de Kevin Arley Acosta, el menor de siete años que murió luego de que la Nueva EPS no le entregara los medicamentos para tratar la hemofilia.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, anunció que radicó la solicitud de moción de censura en contra del funcionario por las declaraciones en las que responsabilizó por la muerte del menor a una caida en bicicleta.

“Radicamos moción de censura para retirar de su cargo a Guillermo Alfonso Jaramillo por su actitud displicente e inoperante ante la grave crisis en el sistema de salud y en el acceso a medicamentos. Invito a Representantes a acompañarme y a la ciudadanía a respaldar con su firma”, aseguró la congresista.

Jennifer Pedraza Sandoval Miembro en la Cámara de Representantes de Colombia
La representante Jennifer Pedraza presentó la solicitud ante el Congreso. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Entre los argumentos para citar a ese debate la congresista también está que, según la representante, han aumentado las tutelas por una vulneración del derecho a la salud.

“Este fenómeno no constituye un hecho aislado ni meramente estadístico, sino la manifestación de una falla estructural en la garantía del derecho fundamental en la salud”, aseguró Pedraza en el documento.

Además, reclamó que el ministro de Salud tiene la responsabilidad de formular políticas y hacer seguimiento a su implementación para controlar el adecuado funcionamiento del sistema.

Gustavo Petro vuelve a hacer polémica declaración sobre Kevin Acosta: “Un niño que muere en un accidente de bicicleta”

Otro hecho por el que sería citado Jaramillo es por la crisis de medicamentos que se vive desde hace varios meses en el país. “En distintos territorios del país se han presentado interrupciones en tratamientos crónicos, represamiento en la dispensación de medicamentos y demoras reiteradas en la asignación de citas. Estas situaciones han generado protestas ciudadanas, denuncias públicas y alertas institucionales sobre el riesgo que enfrentan pacientes con enfermedades de alto costo o patologías que requieren continuidad terapéutica estricta”, dijo la congresista.

Asimismo, Pedraza reclamó por las deficiencias en la dirección, el seguimiento y el control del sistema de salud. Según explicó la crisis de varias entidades del sistema estaría relacionada con la ausencia de respuestas.

No
El ministro de Salud entregó unas declaraciones que generaron malestar. Foto: Ministerio de Salud

Igualmente, reclamó por las manifestaciones públicas que ha hecho el ministro de Salud que, según ella, desconocerían la dignidad de las víctimas en medio de lo que considera que han sido fallas del sistema de salud.

“Frente a este tipo de situaciones, el ministro de Salud y Protección Social ha realizado manifestaciones públicas que han sido percibidas por familias de las víctimas, organizaciones de pacientes y sectores de la sociedad civil como irrespetuosas, revictimizantes o carentes de empatía frente al sufrimiento de quienes padecen las consecuencias de las deficiencias del sistema”, reclamó Pedraza.

En ese sentido, se espera que más congresistas se puedan sumar a este llamado y la mesa directiva confirme la fecha en la que sería citado el debate.

