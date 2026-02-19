Gustavo Petro vuelve a hacer polémica declaración sobre Kevin Acosta: “Un niño que muere en un accidente de bicicleta”

Aunque el presidente Gustavo Petro convocó a los seguidores del progresismo para hablar del salario mínimo, en ese escenario se escucharon posturas sobre diversos temas.

Si bien durante su discurso aseguró que no volvería a referirse a la muerte del niño Kevin Acosta porque, según él, algunos sectores estaban sacando provecho político de ese fallecimiento, al finalizar su intervención lanzó una frase que generó polémica.

Procurador Gregorio Eljach hace un llamado a Petro y a Jaramillo por declaraciones sobre Kevin Acosta: “Actúen con sentido de sensibilidad y respeto”

De manera breve, Petro afirmó que la muerte del menor estaba siendo utilizada para “acabarlo” y le restó importancia a los diagnósticos médicos sobre el deceso y a las denuncias que ha hecho la madre del menor.

“Intentaron tirarse a Petro por un niño que muere en un accidente de bicicleta. ¿Qué querían hacer en estos tres días? Petro no tuvo la culpa ni supo; querían tirarse a Petro”, dijo el mandatario ante sus seguidores.

Kevin Acosta padecía de hemofília Foto: Caracol Noticias / Getty Images

Más adelante, en su discurso, el presidente volvió a referirse al menor y afirmó: “No quiero hablar del niño Kevin porque lo usaron salvajemente para decir que no estamos haciendo lo que toca y que su muerte, incluso, es responsabilidad mía. Acá están las pruebas de que eso fue una mentira; ya lo dirán los que investigan”.

Según Petro, la muerte de Kevin Acosta se produjo por la caída que sufrió en bicicleta, pero no mencionó la hemofilia, diagnóstico que tenía el menor de edad.

Además, esto se suma a las polémicas declaraciones que dio el mandatario en el más reciente consejo de ministros, cuando señaló: “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir… Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo el jefe de Estado.

La Fiscalía abrió investigación tras la muerte del niño Kevin Acosta en supuesto caso de negligencia médica

Katherine Pico, madre de Kevin Acosta, le respondió al presidente Gustavo Petro por el informe que leyó sobre la atención que se le brindó al pequeño de siete años antes de su muerte y explicó la razón por la que no accedió a la cirugía.

Al respecto, Pico no se quedó callada y, en diálogo con Noticias Caracol, contó lo que pasó con el medicamento de su hijo y la negligencia que hubo. “Lo que ellos están diciendo es una gran mentira”, afirmó.

“A mí me llamaron y me dijeron de Medicarte que a partir del primero de enero quedaba sin contrato, que la Nueva EPS había terminado el contrato. O sea que para enero no tenía medicamento, no tenía citas, no tenía nada”, añadió.

Desde esa fecha, de acuerdo con ella, su hijo se quedaba sin medicamento e IPS. “Quedaba sin nada”, reiteró.

Sobre la caída de la bicicleta, que según contó Petro le generó un trauma craneoencefálico severo a Kevin y le hizo perder el conocimiento por cinco minutos, Pico sostuvo que el menor llegó el domingo en la noche bien al hospital de Pitalito, en Huila.

Superintendencia Nacional de Salud toma importante decisión en el caso de Kevin Acosta

“Él llegó bien; a medianoche ya me lo entubaron porque se agravó”, contó. Además, dejó en claro que nunca perdió el conocimiento y reiteró que hubo una gran demora para trasladarlo a la ciudad de Bogotá.

La mujer también aclaró el motivo por el que rechazó que a su hijo le hicieran una intervención quirúrgica: “El niño no tenía el medicamento para colocarle en la cirugía”.

“Donde ellos me le hubieran hecho esa cirugía, el niño habría tenido una hemorragia porque no tenía el medicamento. Ellos saben que a un niño hemofílico debe colocársele el medicamento para una cirugía de ese tamaño en el cerebro”, complementó.

La investigación de la Fiscalía será determinante para establecer responsabilidades, tanto de la EPS como del propio sistema de salud o, como manifestó el presidente Gustavo Petro, la familia tendrá que asumir parte de la responsabilidad en la muerte de Kevin Acosta que, en cualquier caso, se convirtió en el símbolo de la negligencia del Estado con los pacientes.