Procurador Gregorio Eljach hace un llamado a Petro y a Jaramillo por declaraciones sobre Kevin Acosta: “Actúen con sentido de sensibilidad y respeto”

El jefe del Ministerio Público pidió que los dirigentes del Estado tengan mayor responsabilidad con lo que dicen sobre estos casos.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 10:11 a. m.
Guillermo Alfonso Jaramillo, Gustavo Petro y Gregorio Eljach.
Guillermo Alfonso Jaramillo, Gustavo Petro y Gregorio Eljach. Foto: SEMANA / Presidencia

El procurador general Gregorio Eljach se pronunció frente a las declaraciones que han hecho el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre Kevin Acosta, el menor de siete años que murió por un accidente, pero a quien desde Nueva EPS no le habían suministrado los medicamentos necesarios para tratar su hemofilia.

Eljach hizo un llamado “a quienes ocupan los cargos de dirección en el Estado. Y para no dar nombres propios, ministro de la Salud y presidente de la República, a que actúen con un sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno, que es el mismo dolor de los colombianos. Me refiero al triste, lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta, que mereció unas expresiones que han ofendido y han indignado a los colombianos por la forma fría e incalculada, por sus efectos nocivos en el momento en que se conocieron”, aseguró Eljach en medio de un evento.

A lo que se refiere el procurador general es a las declaraciones hechas por el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que afirmaron que la muerte de Kevin Acosta habría sido responsabilidad de la madre del menor y no del sistema de salud que no le entregó las medicinas.

Eljach pidió a los funcionarios que haya mayor responsabilidad en esas declaraciones. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Petro aseguró que “el esfuerzo está en prevenir” y que, en primer lugar, esa responsabilidad está en la familia. “Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir; si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención”.

Polémica porque Petro y Nueva EPS publicaron la historia clínica de Kevin Arley Acosta, cuya privacidad está protegida por la Constitución

Por su parte, el ministro de Salud aseguró: “El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y un tema hemorrágico grave”.

Petro Jaramillo y Kevin
Guillermo Alfonso Jaramillo y Gustavo Petro responsabilizaron a la madre del menor por lo sucedido. Foto: SEMANA / API

Posterior a todo el escándalo, Petro se defendió y leyó en público parte de la historia clínica del menor y las causas del fallecimiento, lo que generó mayores críticas y un gran debate porque varios cuestionaron que se trató de información reservada.

Incluso, ya han llegado recursos en contra de la Nueva EPS por haberle entregado esa información, que es personal, al mandatario sin autorización de sus familiares.

La madre y personas cercanas a Kevin Acosta cuestionaron las declaraciones del mandatario. Sergio Torres, primo del menor, calificó de “lamentable e inhumano” el hecho que se haya filtrado la historia clínica del menor.

