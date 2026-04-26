Procurador Gregorio Eljach rechaza acciones terroristas en el suroccidente del país y pide garantías de seguridad

Un enérgico mensaje envió este domingo el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, tras la arremetida terrorista de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en los departamentos de Cauca y Valle.

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A través de un comunicado a la opinión pública, el jefe del ministerio público condenó y rechazó las acciones terroristas que, hasta el momento, cobran la vida de 20 personas y dejan heridas más de 30 en los últimos días.

Por eso, instó a las autoridades para desplegar acciones contundentes de persecución y castigo contra los responsables de estos actos criminales que tienen en jaque a la población civil.

También reclamó la implementación inmediata de medidas de protección que procure la no repetición, para que las comunidades de esta región del país no tengan que vivir con la zozobra de nuevos atentados terroristas.

El funcionario exhortó a las autoridades del país para que cumplan a cabalidad con las competencias que les han sido entregadas en la Constitución Política, sobre la protección de la población.

Eljach recordó que artículo 2, inciso 2, de la Carta Política, que señala que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas resistentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás, derechos y libertades”.

Por eso, recordó a que salvaguardar la vida y el funcionamiento efectivo de las instituciones “hacen parte de los deberes nucleares de la función pública, desde el más alto nivel jerárquico del Estado”.

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El procurador Eljach informó que impartió órdenes y medidas institucionales para prevenir y determinar responsabilidades; así como la invitación a los concejales, diputados y congresistas para que activen sus funciones de control político para buscar resultados inmediatos.

Finalmente, manifestó su solidaridad y expresó sus condolencias a las víctimas, familiares y comunidades del Cauca y Valle del Cauca.