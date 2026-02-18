Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la muerte del niño Kevin Arley Acosta suscitaron un pronunciamiento del Colegio de Abogados en Derecho Médico, institución que recordó que la historia clínica de los pacientes es de carácter privado.

El director de esa agremiación, Jesús Albrey González P., aseguró que la divulgación de esa información puede llevar a medidas sancionatorias en contra de quienes hicieron públicos los detalles de un documento que es de carácter privado.

“La historia clínica contiene datos sensibles en salud protegidos por reserva legal, por lo que sus registros no pueden ser divulgados sin autorización expresa del paciente, sus familiares, o en los casos contemplados en la ley. El hacerlo puede presuntamente constituir una conducta descrita en el artículo 269F del código penal ‘Violación de datos personales’, además de eventuales acciones de responsabilidad patrimonial”, detalló González.

No solo el jefe de Estado divulgó información sobre el cuadro médico del menor de edad. Nueva EPS, la entidad prestadora del servicio de salud a la que estaba afiliado, también comunicó detalles de su cuadro de salud que debían ser manejados únicamente por la familia.

Kevin Arley falleció después de sufrir un accidente en bicicleta cuyas consecuencias fueron letales en un contexto en el que el pequeño no había recibido los tratamientos requeridos para el manejo de su enfermedad.

“Este hecho, que enluta a una familia y conmueve a la sociedad, obliga a reiterar que la continuidad en los tratamientos médicos no puede verse interrumpida por barreras administrativas, contractuales o burocráticas. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) están en la obligación legal y constitucional de garantizar el acceso oportuno, integral y permanente a los medicamentos, terapias y procedimientos indispensables, especialmente cuando se trata de pacientes con enfermedades crónicas que requieren manejo continuo”, puntualizó el Colegio de Abogados en Derecho Médico en un comunicado.

El presidente Petro habló del caso de Kevin Arley en medio del consejo de ministros. En esa reunión el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también comentó sobre su fallecimiento.