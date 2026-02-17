“Cínico y desvergonzado”: Alejandro Gaviria arremete contra Gustavo Petro por culpar a la mamá de Kevin Arley por su muerte

Las declaraciones del presidente Petro por la muerte de Kevin Arley Acosta han generado una ola de indignación y rechazo en el país. El presidente culpó a la mamá del niño de su fallecimiento, aun cuando era un caso conocido nacionalmente de los problemas que tienen los colombianos en el acceso a los medicamentos. Al pequeño de siete años la EPS no le había entregado la droga que necesitaba contra la hemofilia que padecía.

“La culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren”: les reclaman a Petro y Jaramillo por caso de Kevin Arley Acosta

“Culpa de la mamá y la familia. Es la especialidad del presidente Petro: buscar culpables. Cada vez más cínico y desvergonzado“, aseguró Gaviria en una publicación en redes sociales.

El presidente había dicho en el Consejo de Ministros que en la responsabilidad por la muerte del niño, la familia había tenido un rol clave.

“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir...Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, aseguró.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, agregó: “Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”.

“Decepcionante”

Numerosos líderes del país han salido a rechazar estas declaraciones. Humberto de la Calle, por ejemplo, aseguró que es clave entender lo que está sucediendo dentro del contexto de la crisis de salud que vive el país.

“La declaración del Ministro de Salud sobre Kevin, el niño hemofílico, es decepcionante. Primero como médico. Cuando la ciencia tiene respuesta profiláctica, la idea es afectar al paciente lomenos posible. Hay aquí un problema de ética médica. Como gobernante: la EPS manejada por el Estado no le brindó atención suficiente y oportuna. El deterioro del sistema de salud es evidente. Había problemas pero la solución pretendida, llena de prejuicios ideológicos, resultó peor".

Álvaro Uribe reacciona a las declaraciones de Petro sobre Kevin Arley: “Han preferido la destrucción politiquera de la salud”

El médico infectologo, Carlos Pérez, explicó que la muerte de Kevin era evitable: “Los medicamentos para el tratamiento de la hemofilia existen para que los niños puedan llevar una vida normal y, cuando sea necesario, atender oportunamente sus complicaciones. El tratamiento está disponible y los pacientes lo estaban recibiendo. Entienda, Dr. Jaramillo: lo estaban recibiendo”.

"Los niños con hemofilia NECESITAN hacer actividad física por razones funcionales y emocionales. Que Kevin no haya recibido su tratamiento es una clara violación del derecho humano a la vida“, agregó el médico Camilo Prieto.

El reconocido periodista de salud, Ronny Suárez, narró que había hablado con Katherine, la mamá de Kevin. “Estaba a punto de entrar a la misa de despedida de su hijo. Con paciencia -y en medio del dolor-, atendió mi llamada. Fueron pocas palabras, en realidad. No quería ser inoportuno. Le alcanzó para insistirme en que lo único que necesitaban era la medicina que no llegó desde diciembre, después de años de normalidad. La misma que le dejaba vivir al niño la infancia que se merecía, sobre una bicicleta o jugando fútbol, como los amigos de su vereda. La prevención más importante que Kevin necesitaba era tener a tiempo el medicamento profilactico que le suministraba el factor de coagulación que su cuerpo no producía ... Es hora que su Gobierno deje de darle la espalda a la crisis de la salud, asuma responsabilidades y les dé soluciones. No es más”, agregó.