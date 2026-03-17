Advierten sobre el supuesto objetivo que tendría el presidente Petro con liquidar las EPS: “Es una locura”

Alejandro Gaviria cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por el anuncio que hizo sobre la liquidación de ciertas EPS que están intervenidas y en quiebra, lo que desató debate en los sectores políticos y sociales de todo el país.

Gustavo Petro reveló qué pasará con los afiliados de las EPS que liquide su Gobierno: “Esperando una salida tranquila”

A través de su cuenta de X, el exministro de Salud respondió a un mensaje que el jefe de Estado escribió y por el que, según él, queda más que claro que el verdadero objetivo no es liquidar a las EPS que están quebradas, ya que debería iniciar entonces por la Nueva EPS.

“Intenta estatizar la salud de manera ilegal. Este mensaje es una amenaza a los pacientes y a la institucionalidad colombiana. El presidente no puede saltarse las leyes”, advirtió.

Gaviria apuntó que la Nueva EPS está “desbordada” y no tiene la capacidad suficiente para atender a más pacientes. “El Gobierno sigue con la idea de trasladar allí millones de personas“, manifestó.

Asimismo, el exrector de la Universidad de Los Andes afirmó que la red pública de hospitales atiende una “porción irrisoria” de los servicios de alta complejidad. Por lo mismo, mencionó que si se le quitan al sistema de salud los recursos de las transferencias, se generaría un problema financiero sin “precedentes” y desataría la muerte de muchas personas.

“El Gobierno no tiene capacidad para importar directamente las medicinas. No hay ni siquiera una agencia u oficina encargada al respecto“, escribió en su cuenta de X.

Estas son las EPS intervenidas que se liquidarían tras la orden del Gobierno Petro: incertidumbre en pacientes

Por todo esto, Gaviria sostuvo que el anuncio hecho por el presidente Petro durante el más reciente consejo de ministros simplemente está generando caos e incertidumbre. “Es una locura”, agregó.

“Las opiniones del presidente revelan no solo su ignorancia, sino también su desprecio por los pacientes”, concluyó en su mensaje.

Alejandro Gaviria. exministro de Salud y Educación. Foto: Publicaciones Semana

La respuesta del exministro es otra de las muchas reacciones que se han dado por lo que dijo el máximo mandatario en la noche de este martes. Pese a las críticas, Petro se mantiene en su posición de liquidar a las EPS que estén quebradas.