Advierten sobre el supuesto objetivo que tendría el presidente Petro con liquidar las EPS: “Es una locura”

Alejandro Gaviria cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por el anuncio que hizo sobre la liquidación de ciertas EPS que están intervenidas y en quiebra, lo que desató debate en los sectores políticos y sociales de todo el país.
A través de su cuenta de X, el exministro de Salud respondió a un mensaje que el jefe de Estado escribió y por el que, según él, queda más que claro que el verdadero objetivo no es liquidar a las EPS que están quebradas, ya que debería iniciar entonces por la Nueva EPS.
“Intenta estatizar la salud de manera ilegal. Este mensaje es una amenaza a los pacientes y a la institucionalidad colombiana. El presidente no puede saltarse las leyes”, advirtió.
Gaviria apuntó que la Nueva EPS está “desbordada” y no tiene la capacidad suficiente para atender a más pacientes. “El Gobierno sigue con la idea de trasladar allí millones de personas“, manifestó.
Todo queda claro con este mensaje. El presidente no pretende liquidar las EPS quebradas (tendría que empezar por la Nueva EPS que ha manejado mal). Pretende estatizar la salud de manera ilegal. Este mensaje es una amenaza a los pacientes y a la institucionalidad colombiana. El…— Alejandro Gaviria (@agaviriau) March 17, 2026
Asimismo, el exrector de la Universidad de Los Andes afirmó que la red pública de hospitales atiende una “porción irrisoria” de los servicios de alta complejidad. Por lo mismo, mencionó que si se le quitan al sistema de salud los recursos de las transferencias, se generaría un problema financiero sin “precedentes” y desataría la muerte de muchas personas.
“El Gobierno no tiene capacidad para importar directamente las medicinas. No hay ni siquiera una agencia u oficina encargada al respecto“, escribió en su cuenta de X.
Por todo esto, Gaviria sostuvo que el anuncio hecho por el presidente Petro durante el más reciente consejo de ministros simplemente está generando caos e incertidumbre. “Es una locura”, agregó.
“Las opiniones del presidente revelan no solo su ignorancia, sino también su desprecio por los pacientes”, concluyó en su mensaje.
La respuesta del exministro es otra de las muchas reacciones que se han dado por lo que dijo el máximo mandatario en la noche de este martes. Pese a las críticas, Petro se mantiene en su posición de liquidar a las EPS que estén quebradas.