Le dicen a Petro que “asuma la responsabilidad de la corrupción de su gobierno”

El presidente Gustavo Petro, quien está bastante activo esta mañana de viernes 13 de marzo a través de su cuenta en X, retuiteó una noticia titulada: “El entramado de corrupción para ‘comprar’ la Comisión de Crédito Público”.

Posteriormente, el jefe de Estado indicó en un mensaje que no entendía para qué se necesitaba comprar la Comisión de Crédito Público.

“Y para qué necesitan comprar una llamada comisión de crédito público? ¿Para qué existe eso? No sirve para nada si no es para que a algunos se les ocurra que se puede extorsionar a un gobierno del pueblo“, dijo puntualmente el mandatario en X.

Gustavo Petro minimiza escándalo de corrupción de su Gobierno: “¡Qué barbaridad!”

Tras lo anterior, el exministro Alejandro Gaviria, quien en su momento hizo parte del gabinete del Gobierno Petro, no dudó en responderle al mandatario.

“¿Por qué no dijo nada en su momento? Solo ahora esgrime este argumento oportunista. El hecho cierto es que los compraron de forma desvergonzada. ¡Asuma la responsabilidad de la corrupción de su gobierno!“, le respondió Gaviria al presidente Petro.