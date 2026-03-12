Gustavo Petro minimiza escándalo de corrupción de su Gobierno: “¡Qué barbaridad!"

El presidente Gustavo Petro sentó su posición sobre el escándalo de corrupción más grande reportado, hasta ahora, en su Gobierno. El mandatario minimizó las graves irregularidades ocurridas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que tiene en la cárcel a sus fichas clave y congresistas.

El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de X, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara llamar a juicio a seis parlamentarios por el delito de cohecho impropio. Además, solicitó la captura de los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique.

La prueba reina por la que Karen Manrique fue enviada a la cárcel junto a Wadith Manzur, tras ser salpicada por Olmedo López. SEMANA reveló en exclusiva el entramado de la UNGRD

Refiriéndose a un comunicador que manifestó públicamente que este episodio podría configurarse como el más grande la historia, Petro respondió: “Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia se da alrededor de la captura del senador Wadith Manzur. ¡Que barbaridad!“.

Frente a este escenario, el jefe de Estado le restó trascendencia a la situación que ya tiene tras las rejas a cuatro de las personas que más gozaban de su confianza: “Si acaso, se puede hablar del intento de configurar cuatro cupos de contratación con cuatro contratos en el Gobierno”.

A diferencia, Petro fijo la mirada en el retrovisor político: “Cuando descubrí los cupos indicativos en el gobierno de Pastrana, que con códigos secretos encontrados en un computador del DRI; hallé a más de cien congresistas con cupos que llegaron a sumar 250.000 millones de pesos del año, 2.000 con contratos ya ejecutados”.

Su versión es que el fondo DRI se usó en ese tiempo para garantizar las mayorías parlamentarias en el gobierno de Pastrana: “A pesar de mi denuncia, la Corte Suprema del entonces no inició ninguna investigación y la práctica se mantuvo en todos los gobiernos que siguieron, como lo confirmó Germán Vargas Lleras”.

Wadith Manzur anuncia que se presentará ante las autoridades y que “demostrará su inocencia”

Retomando el escándalo de corrupción de su administración, Gustavo Petro contó que cuando se descubrió el intento de Olmedo López, al lado de la supuesta maquinaria clientelistas de Santander de los Aguilar, “de tomar recursos públicos de la contratación de la UNGRD”, lo expulsó del Ejecutivo y frenó los proyectos.

“Es decir, no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi Gobierno. Están terminantemente prohibidos por mí mismo. El que lo intente, se va. Como se fue Olmedo. Este es un Gobierno que no se pone al servicio de los corruptos sino al servicio del pueblo”, dijo el primer mandatario en su cuenta de X.