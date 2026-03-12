Política

Wadith Manzur anuncia que se presentará ante las autoridades y que “demostrará su inocencia”

La Corte Suprema de Justicia anunció la orden de captura contra el congresista del departamento de Córdoba.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 6:12 a. m.
Wadith Manzur.
Wadith Manzur. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de acusar a los seis congresistas salpicados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) por el delito de cohecho impropio. Además, ordenó capturar a los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique.

Manzur se pronunció sobre la determinación del alto tribunal a través de sus redes sociales, anticipó que es inocente y que se pondrá a disposición de las autoridades competentes. Se espera que lo detengan en las próximas horas y lo lleven a la capital del país para que responda por el delito que se le imputa.

“Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”, escribió en su cuenta de X el cuestionado congresista de la República.

En la misma comunicación, manifestó que tiene confianza en la justicia y en que este proceso penal permitirá esclarecer los hechos “y demostrar mi inocencia. Tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”, pese al abundante material probatorio que lo involucraría con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en la era de Olmedo López.

La tesis de la Fiscalía es que Manzur, al igual que otros congresistas, habría condicionado sus votos en el Legislativo a las contrataciones que les asignaran a través del Gobierno nacional. Testimonios, conversaciones en redes sociales y documentos físicos demostrarían el entramado ilegal.

El representante cordobés no es el único que irá a la cárcel mientras avanzan las investigaciones. La Corte Suprema de Justicia también pidió que sea privada de la libertad la congresista Karen Manrique. Ella se presentó ante la Policía Nacional en la noche de este 11 de marzo, en el municipio de Tame, Arauca; sin embargo, no se ha materializado su detención.