Corrupción en la UNGRD: Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento en contra de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique

SEMANA conoció las pruebas que fueron tenidas en cuenta para tomar esta trascendental decisión en el interior de la Sala de Instrucción.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 6:20 p. m.
Wadith Manzur y Karen Manrique.
Wadith Manzur y Karen Manrique. Foto: Suministrada

Tras una intensa sesión que contó con la presencia de dos conjueces, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avaló este miércoles, 11 de marzo, parcialmente, la ponencia que pedía llamar a juicio a cinco congresistas y un excongresita por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la decisión judicial se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad y ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, que hicieron parte en el año 2023 de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República, y quienes fueron reelegidos para un nuevo período legislativo el pasado 8 de marzo.

Escándalo: estos fueron los porcentajes para repartirles contratos de la UNGRD a los congresistas que apoyaron las iniciativas del Gobierno Petro. “20-20-20-10-10-10”

De esta forma, fueron llamados a juicio por el delito de cohecho impropio los congresistas Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).

En la decisión se señaló que estos dirigentes políticos habrían utilizado sus cargos para exigir contratos y proyectos que estaban en poder de la UNGRD, y así darle celeridad a la aprobación de proyectos en los cuales el Gobierno tenía un especial interés.

Fuentes cercanas al caso le señalaron a SEMANA que después de una intensa discusión se consideró que existían méritos para llamar a juicio a estos dos congresistas, quienes, casualmente, resultaron reelectos para un nuevo periodo legislativo el pasado 8 de marzo.

El alto tribunal tuvo en cuenta la gravedad de los hechos materia de investigación y el hecho que los dirigentes políticos pueden seguir incurriendo en conductas delictivas.

Entre las pruebas novedosas y relevantes allegadas al proceso durante los últimos meses se encuentran los duros y muy detallados testimonios de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, revelados en exclusiva por SEMANA.

El apetito de Wadith Manzur: así presionó ese congresista al Gobierno Petro para obtener su ‘tajada’ en la UNGRD, según la confesión de María Alejandra Benavides

“Yo tengo un chat con el representante Wadith el 8 de noviembre, en el cual, al saber que ellos no querían asistir a la sesión del 9 de noviembre (para crear incentivos tributarios a patrocinadores del fútbol femenino), yo le digo algo así como: ¿qué más falta? (...) Después de ese chat, en la sesión del 28 de noviembre hay cuórum, y los congresistas votan ciertos créditos”, detalló la exasesora en su extensa declaración ante el magistrado Misael Rodríguez.

“Mantenerlos felices”: la orden del Ministerio de Hacienda para corromper a los congresistas y garantizar los votos de la Comisión de Crédito Público

Este escándalo de la UNGRD ha llegado a las altas esferas del Gobierno Petro tocando a funcionarios de su más alta confianza. No en vano, tiene en un centro carcelario a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, así como con circular roja de Interpol a los exdirectores del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, y de la Función Pública, César Manrique Soacha.