La congresista Karen Astrith Manrique Olarte, quien logró reelegirse el pasado 8 de marzo por las denominadas curules de paz, se entregó este miércoles, 11 de marzo, a las autoridades después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitiera una medida de aseguramiento en su contra.

Fuentes cercanas señalaron que la congresista se entregó ante agentes de la Sijín en el municipio de Tame, Arauca. Así lo confirmó su abogado Andrés Garzón Roa, quien desmintió que la congresista se hubiera “volado” para Venezuela e incluso advirtió que Manrique no ha salido del país en los últimos días.

En días anteriores le había enviado una carta a la Corte Suprema en la que se ponía a disposición de ser requerida, hecho por el cual envió sus direcciones de ubicación y contacto en Bogotá y Arauca.

La dirigente política araucana, quien logró cerca de 5.400 votos, según el más reciente boletín de la Registraduría Nacional para repetir curul, fue mencionada varias veces en su declaración por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides.

En las extensas sesiones de declaración que rindió Benavides Soto ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez, y que fueron reveladas en exclusiva por SEMANA, la dirigente política le envió varios mensajes para acordar la entrega de un proyecto que estaba en poder de la UNGRD.

“Yo se lo envié (información) al representante Wadith Manzur por WhatsApp, al senador Juan Pablo Gallo por Signal y a la representante Karen Manrique por WhatsApp”, narró Benavides. El magistrado de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez, contrapreguntó: “¿Por qué solo a ellos?”, y quedó clara la repartija.

Escándalo: estos fueron los presuntos porcentajes para repartirles contratos de la UNGRD a los congresistas que apoyaron las iniciativas del Gobierno Petro. “20-20-20-10-10-10”

“Eran quienes me habían dado la información de los proyectos y, en la última semana de la Comisión Interparlamentaria, ellos habían sido quienes me manifestaban de forma más insistente qué había pasado respecto a sus proyectos. Yo de cierta forma entendí que cuando le pasaba información respecto al proyecto de Saravena a Karen Manrique, esta se lo comunicaría a Juan Diego Muñoz, puesto que ellos iban juntos", explicó.

“Que cuando yo le pasara información al representante Wadith Manzur respecto al proyecto de Saravena a Karen Manrique, esta se lo manifestaría a la senadora Liliana (Bitar) y a Julián Peinado porque iban juntos. Y la misma situación con el senador Gallo, porque él estaba solo respecto a su proyecto”, añadió la exasesora de Bonilla, quien tiene un principio de oportunidad.

En una lista escrita a mano y que es prueba fundamental en la investigación, se señala que Karen Manrique y Juan Diego Muñoz tenían interés en el contrato de Saravena.

Dicho contrato, con un costo de 30 mil millones de pesos, tenía como objetivo la construcción de obras de la protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el Río Bojaba, en el municipio de Saravena.

SEMANA había revelado la “prueba reina”, que era un documento escrito por la representante Karen Manrique en el que explicaba cómo se repartieron los contratos. La tabla fue presentada por Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Para el desvío de estos contratos se necesitaba la aprobación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, así como de Olmedo López, director de la UNGRD.