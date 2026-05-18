Paloma Valencia critica la paz total y lanza advertencia a los grupos criminales: “Los voy a cazar como ratas”

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, participó este lunes, 18 de mayo, en un evento de campaña en el municipio de Andes, en el departamento de Antioquia, desde donde volvió a arremeter contra la denominada paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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“Conmigo se acaba la paz total y vamos a reactivar las órdenes de captura de toda la criminalidad que hoy está azotando a Colombia. Los voy a cazar como ratas”, manifestó la candidata presidencial en la tarima de Andes.

La aspirante presidencial aprovechó el escenario en una región que ha sido azotada por la violencia en los últimos años, donde se han presentado masacres, homicidios y se ha sembrado el miedo.

“Nos están llevando a través de la paz total a poner este país de rodillas ante los violentos. Les despejaron el territorio, los dejan con droga por todos los lados. Pues aquí en Andes le digo, al ELN y a las disidencias de las Farc, al Ejército Gaitanista, que vamos tras ellos”, señaló Valencia.

“La Paz Total está poniendo al país de rodillas ante los violentos. Hoy, desde este edén de Antioquia, donde volvió el miedo, les digo: como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iremos tras ellos. Sentirán la mano firme de la mujer colombiana”, señaló la todavía senadora.

Valencia destacó que la paz total fue obra también del candidato Iván Cepeda y que en estos últimos cuatro años ha sido “lo mejor para los criminales: se duplicó la producción de cocaína y hoy Colombia produce el 80 % de la coca del mundo. Ellos viven ricos y dueños del territorio mientras el pueblo vive con miedo. Cuando sea presidenta, eso se acaba”.

En su recorrido por varios municipios de Antioquia, la candidata presidencial también se refirió a temas de salud, minería, entre otros temas.

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“Yo sí quiero sacar adelante la minería. Vamos a vender el carbón de Amagá y de Colombia, junto con el gas y el petróleo. Reactivaremos relaciones con Israel, con respeto por el pueblo palestino, y le venderemos carbón a ese país y a todo el que nos lo compre”, indicó la candidata.

Finalmente, destacó que el país no puede seguir “con un sistema de salud destruido, los criminales dueños del territorio, un país quebrado y millones de colombianos viviendo con miedo”.