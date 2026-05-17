Paloma Valencia llama “cobardes” a los candidatos que usan chaleco antibalas, pero reconoce que habla con Armando Benedetti sobre su seguridad

Fuertes críticas han lanzado en las últimas horas desde diferentes sectores del país contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, luego de las declaraciones que entregó este sábado desde el municipio de Socorro, en el departamento de Santander.

Paloma Valencia llama “cobardes” a los candidatos que usan chalecos antibalas

La también senadora del Centro Democrático, en medio de su discurso a la comunidad, envió un mensaje decidido a los grupos armados ilegales, donde les advirtió lo que seguiría en caso de ganar las elecciones presidenciales.

“El ELN, el denominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana”, indicó la candidata uribista desde la tarima en Socorro, con un tono fuerte y un acento paisa muy marcado.

“Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”, manifestó, generando desconcierto en el país en medio de la situación de seguridad que vive Colombia y las múltiples amenazas que se han conocido contra las diferentes campañas presidenciales.

Precisamente, desde la campaña de la candidata se han denunciado varias amenazas que ponen en riesgo la integridad física y la vida de la candidata, como la que conoció SEMANA a finales de abril, donde dos frentes del ELN estarían ordenando asesinar a Valencia detonando un bus a su paso.

En el mes de abril también se conocieron amenazas en contra de la líder política, luego de que en redes sociales circulara un video donde se aprecia una corona de flores acompañada del mensaje: “Paloma Valencia, descanse en paz”. El mismo video fue publicado contra Abelardo de la Espriella.

La candidata presidencial, en diálogo con Vicky Dávila hace un par de semanas, le confirmó a la periodista que ha tenido conversaciones con el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre su seguridad, después de exponer algunos hechos, como el posible hackeo de su celular.

“Yo con el ministro tengo una relación institucional. Sí le cuento que me ha llegado información que apunta a que me han hackeado mi teléfono y que mis chats, referentes a la seguridad, están en poder de alguien”, informó.

“Mis comunicaciones privadas no tienen por qué estar en manos de nadie. Sería muy bueno que la Fiscalía me diga si me interceptan el teléfono y con qué propósito. Mis comunicaciones con el ministro Benedetti han sido exclusivamente para hablar de mi seguridad y la de mi familia”, destacó.

Precisamente, la candidata presidencial confirmó el pasado 16 de abril que su equipo de trabajo se reunió con delegados del Gobierno para evaluar su esquema de seguridad tras las amenazas que recibió.

Valencia manifestó que no estaba en sus planes dejar de realizar eventos en plaza pública y afirmó su confianza en la protección que le brinda el esquema asignado por la Policía Nacional.

“Aquí lo decimos claro y duro: nosotros no vamos a parar, nosotros estamos en la política para cambiar que este país tenga que tener miedo, para cambiar que los violentos decidan quién puede hablar y qué se puede decir”, señaló en ese momento.