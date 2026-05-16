A pesar del asesinato de Miguel Uribe Turbay, y con acento paisa, Paloma Valencia llama “cobardes” a los candidatos que usan chalecos antibalas

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, participó este sábado en un evento de campaña en el municipio de Socorro, en el departamento de Santander, desde donde envió un polémico mensaje.

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En medio de su discurso, la aspirante a la presidencia de la República le envió un fuerte mensaje a los grupos armados ilegales, sobre lo que les espera de llegar a ganar las elecciones que se desarrollarán el próximo 31 de mayo.

“El ELN, el denominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana”, indicó la candidata uribista desde la tarima, con un tonó fuerte y con un acento paisa muy marcado.

La frase polémica vino después. “Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”.

La declaración ha generado polémica por el momento actual en el que avanzan las elecciones a la presidencia de la República, en medio de un ambiente de amenazas contra los candidatos en disputa.

Además, le recordaron a la candidata que hace un año fue asesinado el precandidato presidencial y senador de su colectividad, Miguel Uribe Turbay, en medio de un acto de campaña en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El senador Alejandro Bermeo señaló: “De la misma manera y con este discurso, como lo confirmo Miguel Uribe Londoño, empujaron innecesariamente a Miguel Uribe a las calles, lo que dio lugar a ese desenlace fatal".

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