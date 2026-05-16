Registraduría adelantó simulacro nacional de preconteo para las elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional adelantó este sábado, 16 de mayo, el simulacro de preconteo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, donde se evaluó la funcionalidad de la solución informática, así como el cumplimiento de los requerimientos de comunicaciones, seguridad. logística y recurso humano.

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“Hoy tenemos tranquilidad con todas las comunicaciones, porque sin duda una de estas actividades también debe generarle tranquilidad a las organizaciones políticas. El proceso de transmisión de datos fue absolutamente exitoso”, resaltó el registrador nacional, Hernán Penagos.

El funcionario destacó que las comunicaciones funcionaron “sin mayores dificultades”, lo que garantiza que el próximo 31 de mayo, cuando se realicen las elecciones presidenciales en la primera vuelta, se puedan empezar a entregar resultados y divulgar información desde las 4:30 de la tarde.

“Vamos a poder entregar y divulgar información muy ágil, muy eficiente para que la ciudadanía tenga tranquilidad de los resultados”, resaltó el registrador nacional, quien también destacó la participación en la jornada de este sábado de diferentes organizaciones políticas.

Durante el simulacro adelantado en horas de la mañana de este domingo asistieron delegados de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, el Centro Carter, el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), en su calidad de auditor externo internacional y misión de asistencia técnica internacional, y representantes de la Misión de Observación Electoral (MOE).

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“Estuvieron presentes verificando los sistemas y procesos que fueron puestos a prueba para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso, y la agilidad en la entrega de los resultados”, señaló la Registraduría.

También se contó con el acompañamiento de auditores de sistemas de las organizaciones políticas y representantes de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

El registrador Hernán Penagos agradeció el acompañamiento de los observadores internacionales y los entes de control para ofrecer mayores medidas de transparencia y reiteró que “nunca antes en Colombia se habían brindado tantas garantías para una elección presidencial”.

Penagos recordó que, como parte de las actividades preparatorias para las elecciones presidenciales, los días 19 y 20 de mayo se realizará el simulacro de escrutinios, mientras que el 21 de será el simulacro de digitalización del formulario E-14.