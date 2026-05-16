Crece rechazo por el asesinato de Rogers Mauricio Devia, coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en Cubarral, Meta

El asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral, Meta, y actual coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en esta región del país, generó rechazo desde varios sectores políticos y sociales en Colombia.

Abelardo de la Espriella se pronuncia tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia: “Su único delito fue creer en la patria”

El ataque al dirigente político se registró sobre las 8:50 p. m., mientras se desplazaba en una moto por la zona rural del municipio, donde fue interceptado por hombres armados que le dispararon en varias oportunidades.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, fue una de las primeras en pronunciarse y anunció instrucciones inmediatas para adelantar un consejo extraordinario de seguridad junto a la Fuerza Pública, organismos de inteligencia y autoridades competentes.

“Ya se implementan acciones especiales como plan candado, despliegue de uniformados y fortalecimiento de las operaciones en toda la zona para esclarecer rápidamente lo sucedido y dar con los responsables”, señaló Cortés sobre las 10:15 de la noche de este viernes.

Además, envió un mensaje de solidaridad a la familia del líder político asesinado, así como a la comunidad de Cubarral. “El Meta no va a retroceder frente a la violencia y seguiremos actuando con toda la capacidad institucional para proteger a nuestras comunidades”, sentenció.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre los hechos. A través de un mensaje en video, el aspirante mostró su dolor por lo sucedido y aseguró que seguirán adelante con mayor fuerza.

“Con el alma rota, pero más firmes que nunca. Hoy lloramos a Rogers Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta”, señaló el candidato presidencial.

De la Espriella explicó que los dos hombres fueron asesinados “cobardemente a sangre fría cuando les encontraron la publicidad”, la cual habían recogido en Villavicencio para activar la campaña este fin de semana en el Alto Ariari.

“La sangre derramada sobre los afiches del Tigre no será en vano. Su sacrificio nos obliga a seguir adelante con más fuerza, más carácter y más determinación. A los criminales les decimos claro: Colombia no se rinde, Colombia no se arrodilla y el Tigre no se calla”, sentenció el candidato.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, también se pronunció por lo ocurrido en la noche del viernes en el departamento del Meta e hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan los hechos y garanticen la seguridad de los actores políticos que participan en el proceso electoral en Colombia, que se desarrollará el próximo 31 de mayo.

Desde otros sectores políticos también enviaron mensajes de solidaridad con lo ocurrido. La candidata presidencial Paloma Valencia rechazó los hechos y pidió una investigación rigurosa y garantías para la oposición.

“Exigimos a las autoridades investigación y al Gobierno Nacional garantías para la oposición política. Vamos a recuperar la seguridad y a perseguir sin tregua a los criminales que le quitan la tranquilidad a los colombianos”, señaló la aspirante presidencial del Centro Democrático.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también envió un mensaje tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar. “Solidaridad querida familia del exalcalde de Cubarral, Meta, Rogers Devia, vilmente asesinado. Nueva hora de derrotar la violencia”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

Desde la Defensoría del Pueblo manifestaron sus condolencias, así como la disposición de acompañarlos en los procesos para el esclarecimiento de los hechos y la debida protección de las víctimas.

“Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Y agregó: “La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para avanzar con celeridad en las investigaciones, esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de quienes participan en la vida política del país”.

“Me duelen mucho los asesinatos de Rogers Mauricio Devia Escobar y de Eder Fabián Cardona López. Dos vidas más acabadas por criminales que actúan con total libertad. Me identifico con sus familias destruidas por la violencia, a quienes les expreso mi total solidaridad con todo mi afecto y aprecio. La vida en Colombia no vale nada mientras no haya autoridad y orden”, manifestó el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño.

La Federación Colombiana de Municipios también rechazó el asesinato del exalcalde de Cubarral y expresó su más enérgico rechazo y profunda consternación por lo ocurrido en el Meta.

“Desde la Federación enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos, así como a todos los habitantes de Cubarral, quienes hoy enfrentan con dolor e indignación este lamentable hecho de violencia”, señaló la organización.

La Federación indicó que “este crimen enluta al municipalismo colombiano y constituye una afrenta contra quienes han dedicado su vida al servicio público y al bienestar de sus comunidades. La violencia no puede seguir arrebatando la vida de los líderes que trabajan por sus territorios”.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades, “para que adelanten con celeridad las investigaciones necesarias, esclarezcan lo ocurrido y capturen a los responsables para que este hecho no quede en la impunidad”.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, aseguró que “no podemos permitir que Colombia siga atrapada en la lógica del miedo y la violencia”.

“Hoy nos duele profundamente el corazón por lo ocurrido con Roger Devia y Fabio Cardona, vilmente asesinados en el departamento del Meta mientras cumplían labores de nuestra campaña”, indicó.