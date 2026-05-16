Abelardo de la Espriella se pronuncia tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia: “Su único delito fue creer en la patria”

En las últimas horas se confirmó el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral, Meta, y actual coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en este departamento.

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De acuerdo con las autoridades, el exmandatario fue asesinado mientras se desplazaba en una motocicleta por la zona rural del municipio, donde fue interceptado por hombres armados que le dispararon en varias oportunidades.

“Como gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella, debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta”, confirmó el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán.

El asesinato del líder político de la región generó el rechazo y la condena en el movimiento político de Defensores de la Patria, encabezado por Abelardo de la Espriella, quien se pronunció sobre el crimen.

“Con el alma rota, pero más firmes que nunca. Hoy lloramos a Rogers Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta”, señaló el candidato presidencial.

“Estos dos hermanos, asesinados vilmente, eran hombres valientes de familia, patriotas de pura cepa, tigres de verdad que no tenían miedo de salir a la calle a hacerle campaña al tigre, buscando un país distinto. Rogers y Fabián no eran políticos de escritorio, eran líderes del pueblo, miembros de la manada”, señaló el candidato presidencial.

De la Espriella explicó que los dos hombres fueron asesinados “cobardemente a sangre fría cuando les encontraron la publicidad”, la cual habían recogido en Villavicencio para activar la campaña este fin de semana en el Alto Ariari.

“La sangre derramada sobre los afiches del Tigre no será en vano. Su sacrificio nos obliga a seguir adelante con más fuerza, más carácter y más determinación. A los criminales les decimos claro: Colombia no se rinde, Colombia no se arrodilla y el Tigre no se calla”, sentenció el candidato.

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Abelardo de la Espriella responsabilizó de lo ocurrido a las disidencias de las Farc, al señalar que en esta región del país opera este grupo armado ilegal al mando del “miserable y despreciable Calarcá”.

“Este crimen no es obra de desconocidos, es el terrorismo de siempre que sigue cobrando vidas, porque este gobierno, el de Petro, le ha dado oxígeno, impunidad y territorio a esos bandidos. Basta ya”, manifestó De la Espriella.

El aspirante a la Casa de Nariño señaló que, de ganar las elecciones, desde el primer día de su mandato, declarará “una guerra frontal y sin tregua al narcoterrorismo” y aseguró que “no habrá diálogo con asesinos”.

“No habrá paz total e impunidad para bandidos. Vamos a retomar el territorio, a bombardear campamentos, a fumigar la coca que financia su crimen y a dar de baja a todo aquel que levante un arma contra el pueblo colombiano”, dijo.

“A Roger y a Fabián, a sus familias, les prometo delante de Colombia entera: su sangre no será en vano. Su sacrificio no quedará impune. Su ejemplo no será olvidado. Por eso anuncio que encabezaré personalmente una gran caravana en homenaje a ese par de valientes y en contra de las Farc y del narcoterrorismo que vamos a derrotar”, sentenció.