Adiós a los chats privados en Instagram: los DM sufrieron un cambio en las funciones de seguridad, anunció Meta

El pasado jueves 8 de mayo de 2026, una de las funciones de seguridad más importantes de Instagram desapareció de forma silenciosa, sin grandes anuncios ni eventos de prensa, Meta decidió retirar el cifrado de extremo a extremo de sus mensajes directos, una medida que afecta a los 500 millones de personas que utilizan la aplicación cada día.

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Un muro que cayó

“Los mensajes cifrados de extremo a extremo en Instagram han dejado de estar disponibles el 8 de mayo de 2026″, comunicó Meta.

Para entender este cambio, es importante tener en cuenta cómo funciona el cifrado: es como si los chats estuvieran dentro de una caja fuerte digital donde solo la persona que envía el mensaje y el que lo recibe tienen la llave. Esto es lo que Instagram ofrecía hasta hace poco: una garantía de que nadie, ni siquiera la propia empresa, podía leer lo que se escribe.

Hasta hace poco, ni siquiera Meta podía leer los mensajes enviados en Instagram. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, a partir de ahora, aunque los mensajes viajan seguros por internet, una vez que llegan a los servidores de Meta, la empresa ya tiene la “llave técnica” para descifrarlos y leer su contenido.

Los secretos que podrían funcionar como motor de un negocio

Lo que se comparte con contactos de confianza puede revelar mucho más que las fotos públicas. Para Meta, acceder a esta intimidad es como pasar de una simple fotografía a una radiografía profunda de los gustos y comportamientos, lo que les permitiría vender publicidad de una manera mucho más precisa.

La estrategia del “poco uso”

El camino para llegar a este punto comenzó en 2023, cuando Instagram introdujo esta protección tras recibir muchas críticas por la gestión de los datos de sus usuarios. Pero hubo un truco: la función nunca estuvo activada por defecto. Si un usuario quería proteger sus chats, tenía que buscar la opción en menús complicados que la plataforma nunca promocionó.

Meta justificó la eliminación asegurando que muy pocas personas usaban la herramienta. Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Tres años después, Meta utilizó el argumento de que “muy poca gente usaba la función” para justificar su eliminación. Es una jugada curiosa: primero escondieron la herramienta y luego la quitaron porque nadie la encontraba.