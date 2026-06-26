Estos son los celulares que perderán de forma permanente el acceso a WhatsApp en julio de 2026

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo. A diario, millones de personas la utilizan para mantenerse en contacto con familiares, amigos y compañeros de trabajo, gracias a su interfaz intuitiva y a las múltiples herramientas que ofrece para facilitar la comunicación.

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No obstante, la empresa propietaria de la plataforma lanza periódicamente actualizaciones con nuevas funciones y mejoras de seguridad. Con el paso del tiempo, algunos teléfonos dejan de ser compatibles con estas versiones debido a las limitaciones de su hardware y sistema operativo, por lo que ya no pueden ejecutar correctamente las novedades incorporadas por la compañía.

Con esta decisión, la compañía busca ofrecer un funcionamiento más estable de la aplicación y reforzar la seguridad de los datos de los usuarios, aspectos que resultan cada vez más difíciles de garantizar en sistemas operativos antiguos. Por ello, Meta retirará el soporte para versiones desactualizadas de iOS y Android.

La empresa propietaria de la plataforma lanza periódicamente actualizaciones con nuevas funciones y mejoras de seguridad. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cuáles son los celulares afectados por las actualizaciones de WhatsApp?

A partir del 1 de julio, estos son los celulares que perderán vigencia con las actualizaciones de WhatsApp:

Dispositivos Android inferiores a la actualización 5.0

Galaxy S3.

Galaxy S4.

Galaxy S4 Mini.

Galaxy Ace 4.

Galaxy Core II.

Optimus G.

Optimus L5 II.

Optimus L7 II.

L70.

L90.

Xperia Z.

Xperia M.

La cuenta de los usuarios puede quedar expuesta sin estas actualizaciones. Foto: Getty Images

Xperia E1.

Xperia L.

Xperia SP.

Moto G (primera generación).

Moto E (primera generación).

Moto X (primera generación).

Ascend P6.

Ascend G6.

Ascend Y530.

One M7.

Desire 500.

Desire 300.

Desire 601.

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Por su parte, en los dispositivos con iOS, WhatsApp solo seguirá siendo compatible con equipos que ejecuten la versión 15.1 o superior del sistema operativo. Esto significa que algunos modelos de iPhone dejarán de recibir soporte para la aplicación y, en consecuencia, sus usuarios ya no podrán acceder a nuevas funciones, actualizaciones de seguridad ni, eventualmente, utilizar el servicio. Entre los teléfonos que se verán afectados por este cambio se encuentran los siguientes:

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

iPhone 5s.

iPhone 5c.

iPhone 5.

Modelos anteriores.