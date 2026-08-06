Elon Musk lanzó una reflexión polémica que contradice la fórmula que muchos siguen para hacerse ricos

Elon Musk volvió a generar conversación con una reflexión sobre el dinero, el éxito y el emprendimiento. En un mensaje que se aparta de la idea de que la riqueza debe ser la meta principal, el empresario defendió que las personas deberían concentrarse en aportar valor a la sociedad y no en perseguir ganancias económicas de manera directa.

“Ni Musk, ni Bezos, ni Zuckerberg”: historiador lanzó cruda predicción sobre la IA que despierta preocupación por el futuro

Para el fundador de Tesla y SpaceX, el reconocimiento económico llega como consecuencia de ofrecer soluciones útiles y de construir proyectos que beneficien a otras personas. Su planteamiento ha despertado interés porque contrasta con la creencia de que el camino hacia el éxito consiste únicamente en aumentar los ingresos.

“El dinero viene como consecuencia natural”, dice Musk

Durante su reflexión, Elon Musk explicó que la prioridad debería ser crear algo que realmente tenga utilidad para los demás. Según el empresario, ese enfoque termina produciendo resultados financieros con el paso del tiempo.

“Lo mejor es luchar por ofrecer productos y servicios útiles. Si lo haces, el dinero viene como consecuencia natural. En lugar de perseguir el dinero directamente”, afirmó Musk.

Con esa idea, el magnate sostiene que centrar todos los esfuerzos únicamente en ganar dinero puede hacer que se pierda de vista el propósito principal de cualquier proyecto. En su opinión, el verdadero valor está en resolver necesidades reales y aportar soluciones que mejoren la vida de otras personas.

Una comparación entre el dinero y la felicidad

Musk también comparó la búsqueda de riqueza con la búsqueda de la felicidad. A su juicio, ambas comparten un principio similar: no aparecen cuando se convierten en el objetivo exclusivo, sino cuando son el resultado de determinadas acciones.

“No puedes perseguir la felicidad directamente. Persigue las cosas que te llevan a la felicidad, pero no es como perseguir la felicidad directa”, señaló.

Para explicar esa idea, añadió que actividades cotidianas como cumplir con las responsabilidades, estudiar o fortalecer las relaciones personales son las que terminan generando satisfacción con el tiempo, en lugar de intentar alcanzar ese estado de manera inmediata.

El riesgo también hace parte del camino

Otro de los aspectos que destacó el empresario fue la importancia de aceptar que cualquier iniciativa puede enfrentar dificultades. Desde su perspectiva, emprender implica asumir que existe la posibilidad de equivocarse antes de obtener buenos resultados.

“Generalmente, si alguien está intentando hacer que una empresa funcione, debería esperar a que grite muy duro. Aceptar que hay alguna posibilidad de fallo significativa”, expresó Musk.

Con esa reflexión, el empresario dejó claro que los tropiezos forman parte del proceso y que no deberían interpretarse como una señal para abandonar un proyecto, sino como un escenario que debe contemplarse desde el comienzo.

La idea que, según Musk, debería guiar cualquier proyecto

Más allá del dinero o del éxito empresarial, Musk resumió su filosofía en una idea que considera fundamental: aportar más de lo que se recibe.

“Soy un gran fanático de cualquiera que quiera construir. Cualquiera que quiera hacer más de lo que toman, tiene mi respeto”, afirmó.

El empresario volvió a defender una filosofía centrada en crear valor para los demás antes que en acumular riqueza. Foto: Getty Images

En la parte final de su intervención insistió en el mismo principio y concluyó: “Pero enfocarse en que la salida sea más valiosa que la entrada. Eso es lo que realmente importa. Hacer más de lo que toman”.

Con ese mensaje, el empresario defendió que el éxito económico debería entenderse como una consecuencia del valor que una persona o una empresa es capaz de generar para la sociedad, y no como el único objetivo que oriente sus decisiones.