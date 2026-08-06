¿El fin del tendedero de ropa? Este electrodoméstico gana terreno por su comodidad y ahorro de espacio en casa

Durante generaciones, el tendedero se ha convertido en una opción muy utilizada para secar la ropa, aprovechando la luz solar y el viento como recursos naturales. Sin embargo, los cambios en el estilo de vida y el crecimiento de las ciudades han llevado a que este método tradicional pierda vigencia frente a alternativas más prácticas y eficientes.

¿Adiós al aire acondicionado? El invento que podría transformar la climatización del hogar con menos consumo y sin contaminación

Entre las principales razones de este cambio se encuentran la reducción del espacio disponible en las viviendas, las condiciones climáticas impredecibles y la necesidad de optimizar el tiempo. En consecuencia, cada vez más personas optan por un electrodoméstico diseñado para secar la ropa de forma rápida y cómoda.

La secadora se ha convertido en una de las principales alternativas al tradicional tendedero gracias a la comodidad que ofrece en las tareas del hogar. A diferencia del secado al aire libre, este electrodoméstico permite obtener prendas listas para usar sin depender de las condiciones climáticas, reduciendo además el tiempo y el esfuerzo.

La forma de tender la ropa es clave para evitar arrugas. Foto: Getty Images

La creciente preferencia por este aparato también está relacionada con el aprovechamiento del espacio. Al eliminar la necesidad de instalar un tendedero permanente, muchas viviendas recuperan áreas que antes estaban destinadas exclusivamente al secado de la ropa, las cuales pueden utilizarse como balcones, terrazas o espacios de uso cotidiano.

No obstante, el uso de la secadora también implica un mayor consumo de electricidad. De acuerdo con estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos citadas en varios reportes, este electrodoméstico puede representar alrededor del 6% del gasto energético total de un hogar, especialmente en aquellos países donde forma parte de la rutina diaria y se utiliza con frecuencia durante todo el año.

La secadora de ropa, uno de los electrodomésticos con mayor consumo energético por uso continuo, puede gastar hasta 32 kWh en algunos modelos durante un mes de uso regular. Foto: Tomado de internet

Esta coincidencia provoca los llamados “picos de carga”, periodos en los que millones de hogares ponen en funcionamiento equipos de alto consumo al mismo tiempo, aumentando la presión sobre la red de suministro eléctrico.

El elevado consumo energético de estos electrodomésticos se debe a que emplean resistencias para producir el calor necesario que elimina la humedad de las prendas. Este proceso resulta especialmente exigente en los modelos convencionales que no incorporan tecnologías de ahorro de energía, como los sistemas inverter.

Diversos informes indican que una secadora puede consumir entre 2.000 y 5.000 vatios por ciclo, dependiendo de factores como su capacidad, la antigüedad del equipo y la duración del programa de secado.