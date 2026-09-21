“Cuenta suspendida”: la alarmante notificación que puede llegar a su celular por enviar estos mensajes en WhatsApp

Cuando se habla de formas de comunicación rápidas y prácticas, WhatsApp suele ser una de las opciones más utilizadas en el día a día. No solo se ha convertido en una herramienta para mantener el contacto con familiares y amigos, sino también en un canal habitual para intercambiar información en el ámbito laboral, sin necesidad de recurrir a procesos más formales.

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Sin embargo, su popularidad también la ha convertido en uno de los principales objetivos de los delincuentes digitales. Intentos de suplantación de identidad, robo de códigos de verificación, enlaces fraudulentos y cuentas comprometidas son algunas de las modalidades que circulan con frecuencia en la plataforma.

Frente a este panorama, la aplicación, propiedad de Meta, ha incorporado diversas funciones de seguridad para reducir el riesgo de accesos no autorizados y dar a los usuarios un mayor control sobre su privacidad. Algunas de estas herramientas vienen activadas por defecto, mientras que otras deben configurarse manualmente.

WhatsApp puede limitar funciones o bloquear cuentas

Una de las principales barreras de seguridad es el cifrado de extremo a extremo, una tecnología que protege el contenido de los mensajes, llamadas, fotografías, videos, documentos y notas de voz para que solo el remitente y el destinatario puedan acceder a ellos.

No obstante, esta protección no significa que cualquier comportamiento esté permitido. La plataforma cuenta con normas de uso que prohíben las amenazas, el acoso, el lenguaje de odio y otras conductas que puedan poner en riesgo la seguridad.

Las medidas de la plataforma no se limitan a los chats. Foto: Getty Images

Según explican, cuando reciben reportes de abuso o detectan actividades que incumplen sus Condiciones del Servicio, puede restringir ciertas funciones, suspender temporalmente una cuenta o bloquearla de forma definitiva, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Estas conductas pueden llevar al bloqueo de una cuenta

La compañía advierte que puede sancionar cuentas que compartan contenido ilegal, amenazante, hostigador o discriminatorio, así como material que promueva el odio o actividades ilícitas.

También recomienda pensar antes de enviar mensajes, fotografías, videos o documentos, ya que los destinatarios pueden conservar ese contenido y reenviarlo. De igual forma, aconseja compartir la ubicación en tiempo real únicamente con personas de confianza.

Entre las conductas que pueden derivar en sanciones se encuentran:

Compartir contenido ilegal.

Apoyar o promover actividades delictivas.

Participar en fraudes, spam o suplantación de identidad.

Utilizar aplicaciones no oficiales o herramientas automatizadas para manipular la plataforma.

Coordinar actos relacionados con violencia, trata de personas o tráfico de drogas.

WhatsApp advierte que el uso de versiones modificadas de la aplicación, puede derivar en sanciones. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, los usuarios pueden denunciar contactos, grupos, comunidades, estados y mensajes que consideren que infringen estas normas.

WhatsApp aclara que estas medidas se toman con base en la información limitada que la plataforma puede analizar, como los datos básicos de cuentas, grupos y comunidades, además de los reportes realizados por otros usuarios. Mientras tanto, las conversaciones y llamadas personales continúan protegidas por el cifrado de extremo a extremo.