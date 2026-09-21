Google presentó Googlebook: así son los portátiles que unen Android, ChromeOS y Gemini

La forma de trabajar ha cambiado. Hoy es habitual empezar una tarea en el celular y terminarla en el computador, una dinámica que ha llevado a las empresas tecnológicas a crear equipos cada vez más conectados entre sí.

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En ese contexto, Google presentó Googlebook, una nueva categoría de portátiles que combina Android con la experiencia de escritorio de ChromeOS e incorpora funciones impulsadas por Gemini. La apuesta de la compañía es facilitar la continuidad del trabajo entre el teléfono y el computador, sin interrupciones.

La primera generación llegará con modelos fabricados por Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo. Estos equipos estarán construidos con materiales premium e incluirán pantallas táctiles OLED de hasta 2.8K, procesadores Intel y Qualcomm de última generación y una autonomía de hasta 14 horas. También recuperan la barra luminosa exterior, que muestra el estado de la batería y despliega animaciones al interactuar con Gemini.

Uno de sus principales atractivos es la integración con los celulares Android. Al iniciar sesión, el portátil sincroniza configuraciones, contraseñas, redes wifi y mensajes mediante cifrado de extremo a extremo. Además, permite retomar tareas iniciadas en el móvil, acceder a los archivos del teléfono desde el computador y ejecutar aplicaciones móviles en una ventana de escritorio.

Así son los Googlebook, los portátiles con Android que llegan con funciones de Gemini. Foto: Google

Gemini, el eje de las nuevas funciones

La inteligencia artificial también ocupa un lugar central. Entre las novedades se encuentran Puntero Mágico, que interactúa con el contenido visible en la pantalla cuando el usuario lo solicita; Rambler, capaz de convertir notas de voz en textos organizados; y Crea tu widget, una herramienta que genera widgets personalizados a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural.

Asimismo, reúne la Play Store con una versión de escritorio de Chrome compatible con extensiones, lo que permite acceder tanto a aplicaciones de Android adaptadas para pantallas grandes como a herramientas tradicionales del navegador.

Para los desarrolladores, la compañía incorporó Antigravity, una plataforma diseñada para crear y ejecutar aplicaciones con inteligencia artificial directamente desde el dispositivo.

Gemini deja de ser un complemento y pasa a controlar más funciones. Foto: Getty Images

Precios y fechas de llegada

Los equipos tendrán un precio inicial de 899 dólares, unos 2.800.000 pesos colombianos aproximadamente. La compra incluirá 12 meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento, acceso a funciones avanzadas de Gemini y tres meses de YouTube Premium y Adobe Photoshop.

La preventa ya está disponible y el lanzamiento comenzará el 4 de octubre en Estados Unidos. Un día después, el 5 de octubre, llegará a Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia.