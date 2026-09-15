Gmail está completamente lleno: así puede obtener almacenamiento gratis y sin borrar archivos importantes

Hoy, buena parte de la actividad digital depende de una dirección de correo. Crear una cuenta en una aplicación, recuperar una contraseña, recibir información del banco o acceder a plataformas de estudio suele requerir un correo activo. En ese escenario, Gmail se ha consolidado como uno de los servicios más utilizados en el mundo.

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Aunque su función principal sigue siendo enviar y recibir mensajes, con el tiempo la plataforma pasó a ser el punto de acceso a varias herramientas de Google que funcionan de manera integrada.

Desde una misma cuenta es posible almacenar archivos en Drive, organizar compromisos en Calendar, participar en videollamadas por Meet o compartir documentos para trabajar en grupo, lo que evita tener que cambiar constantemente entre diferentes aplicaciones.

Sin embargo, esa comodidad también tiene una consecuencia que muchos usuarios descubren cuando ya es demasiado tarde: la temida alerta de “espacio de almacenamiento casi lleno”. Cuando eso ocurre, ya no solo resulta difícil guardar nuevos correos, sino también almacenar archivos en la nube.

¿Por qué se llena el almacenamiento de Gmail?

Uno de los errores más comunes es creer que el espacio disponible depende únicamente de los correos electrónicos. En realidad, el almacenamiento de la cuenta se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, por lo que el problema muchas veces no está en la bandeja de entrada.

Liberar espacio no significa necesariamente borrar correos importantes. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Videos antiguos, fotos en alta resolución, documentos PDF o presentaciones guardadas durante años pueden consumir una gran cantidad de espacio sin que el usuario lo note.

Sin embargo, antes de empezar a borrar al azar, lo más recomendable es revisar qué servicio está ocupando más almacenamiento. Google permite consultar ese detalle desde la página de gestión de la cuenta, donde muestra cuánto espacio utilizan cada uno por separado.

Cómo liberar espacio de forma rápida

Una de las formas más efectivas de recuperar espacio de almacenamiento es identificar y eliminar los correos que contienen archivos adjuntos pesados. Aunque cada uno puede ocupar varios megabytes, al acumularse con el tiempo terminan consumiendo una parte importante del espacio disponible.

Para facilitar esa tarea, la plataforma incorpora un buscador con filtros específicos. Al escribir en la barra de búsqueda “larger:10M” , la plataforma muestra los correos que incluyen archivos superiores a 10 megabytes, lo que permite revisar cuáles ya no son necesarios antes de eliminarlos.

Cuando Gmail se queda sin almacenamiento, el problema no se limita al correo. Foto: (Photo Illustration by Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es la “Papelera” y a la carpeta de “Spam” continúan ocupando almacenamiento hasta que se eliminan de forma definitiva.

Por esa razón, después de limpiar la bandeja de entrada, conviene vaciar ambas carpetas para que el espacio se recupere realmente.

Hacer una revisión periódica del almacenamiento, aprovechar los filtros de búsqueda y eliminar archivos que ya no tienen utilidad puede evitar que la cuenta llegue a su límite, sin necesidad de borrar información realmente importante.