Gmail toma inesperada decisión y confirma que eliminará una de sus funciones más populares: así cambiará el envío de correos

A partir de enero de 2027, Gmail dejará de ofrecer la función ‘Enviar como’, una herramienta que permite enviar correos electrónicos desde cuentas de otros proveedores, como Yahoo, Outlook o Hotmail, e incluso desde direcciones laborales, sin salir de la plataforma de Google.

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La compañía explicó que esta decisión hace parte de un proceso para eliminar funciones que requieren un mantenimiento elevado, con el objetivo de mantener a Gmail como una plataforma “segura, inteligente y fácil de usar”.

Con este cambio, los usuarios ya no podrán utilizar Gmail para enviar mensajes desde direcciones de correo externas. La medida fue confirmada por Google a través de su página de soporte y comenzará a aplicarse en enero de 2027.

Hasta ahora, la función ‘Enviar como’ permitía integrar cuentas de otros servicios de correo en Gmail para gestionar diferentes direcciones desde una sola bandeja de entrada, una opción ampliamente utilizada por quienes administran cuentas personales y laborales desde un mismo lugar.

Gmail eliminará la función 'Enviar como' a partir de enero de 2027. Foto: Getty Images

Además del fin de esta herramienta, Gmail también dejará de recuperar y sincronizar automáticamente los correos electrónicos de cuentas externas en la cuenta principal de Gmail.

Sin embargo, Google aclaró que estos cambios no afectarán los alias entre cuentas de Gmail ni la función ‘Enviar como’ disponible para los usuarios de Google Workspace, que continuará operando con normalidad.

La empresa también precisó que quienes necesiten acceder a cuentas de correo de otros proveedores podrán seguir haciéndolo mediante aplicaciones de correo dedicadas, clientes de escritorio o la aplicación móvil de Gmail.

Google explicó que la decisión responde a la eliminación de funciones que requieren un alto mantenimiento. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En ese sentido, Google aseguró que el acceso desde la aplicación de Gmail para Android, iPhone e iPad no cambiará. Los usuarios podrán seguir agregando y consultando cuentas que no sean de Google desde la aplicación, aunque ya no será posible enviar ni sincronizar mensajes de esas cuentas a través de Gmail.

Por último, desde enero de 2027 también desaparecerá Gmailiza, una herramienta que permitía aplicar funciones propias de Gmail a cuentas de correo externas, como el filtro contra el spam y la organización inteligente de la bandeja de entrada.

*Con información de Europa Press.