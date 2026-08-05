Durante la primera década de los años 2000, MySpace fue uno de los nombres más importantes de internet. La plataforma permitió que millones de personas compartieran música, fotografías, mensajes y personalizaran sus perfiles mucho antes de que redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok dominaran el panorama digital. Ahora, después de años de permanecer prácticamente fuera del radar, sus propietarios confirmaron que trabajan en un regreso.

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Quienes están al frente de la compañía aseguran que el objetivo no es revivir el pasado exactamente como era, sino recuperar algunos de los elementos que hicieron popular a la plataforma y adaptarlos a la actualidad.

Un regreso impulsado por la nostalgia, pero con una nueva visión

Los actuales propietarios de MySpace, Chris y Tim Vanderhook, revelaron que el interés por relanzar la plataforma tomó fuerza mientras participaban en un documental dedicado a la historia de la red social. Durante ese proceso comprendieron que todavía existe una comunidad que recuerda con cariño la experiencia que ofrecía el sitio.

La plataforma busca recuperar su esencia con música, comunidad y perfiles personalizables. Foto: Getty Images

Sin embargo, la intención no es competir directamente con las plataformas que hoy lideran el mercado. En lugar de apostar por un modelo basado en la publicación constante de videos cortos o en algoritmos que deciden qué contenido mostrar, buscan ofrecer una experiencia diferente, enfocada en los intereses de los usuarios.

Los responsables del proyecto sostienen que todavía analizan cuál será el momento más conveniente para presentar oficialmente la nueva versión.

La música volvería a ocupar un lugar central

Uno de los aspectos que caracterizó a MySpace en sus mejores años fue su estrecha relación con la industria musical. Numerosas bandas y artistas utilizaron la plataforma para compartir canciones y darse a conocer antes de la llegada de los servicios de streaming.

Ese componente volvería a ser protagonista en la nueva etapa. Los propietarios han manifestado que desean crear un espacio donde músicos y creadores puedan conectar con su público de una forma más directa, recuperando el papel que la plataforma tuvo para descubrir nuevos talentos.

La apuesta también incluiría herramientas para que los usuarios puedan expresar mejor sus gustos e intereses, una característica que distinguía a MySpace frente a otras redes sociales.

Perfiles personalizados y menos dependencia de los algoritmos

Otra de las ideas que buscan rescatar es la posibilidad de que cada persona diseñe su perfil con mayor libertad. En la versión original era posible modificar colores, fondos, agregar imágenes e incluso incluir música de fondo, una experiencia muy distinta a la apariencia uniforme que ofrecen la mayoría de las plataformas actuales.

Los propietarios consideran que devolver esa capacidad de personalización podría convertirse nuevamente en uno de los principales atractivos del servicio.

MySpace apostará por perfiles personalizables y menos dependencia de los algoritmos. Foto: Bloomberg via Getty Images

Al tiempo, han señalado que la plataforma intentará reducir la influencia de los algoritmos, es decir, de los sistemas automáticos que seleccionan qué publicaciones aparecen primero en la pantalla de cada usuario según sus hábitos de navegación.

Todavía no existe una fecha confirmada

Pese al entusiasmo que ha despertado el anuncio entre quienes utilizaron la plataforma hace dos décadas, MySpace aún no ha informado cuándo estará disponible su nueva versión.

Por ahora, los dueños afirman que prefieren avanzar con cautela antes de lanzar el proyecto al público. Su intención es presentar una propuesta que combine el componente nostálgico con funciones pensadas para las necesidades actuales, en un mercado donde las redes sociales compiten por ofrecer experiencias cada vez más diferenciadas.

El eventual regreso de MySpace representa uno de los intentos más llamativos por recuperar una marca histórica de internet. Quedará por verse si esa combinación entre música, personalización y comunidades logra despertar nuevamente el interés de una generación que conoció la plataforma en su auge y de nuevos usuarios que nunca llegaron a utilizarla.