Estudio desata polémica tras captar más de 20 ovnis gigantes cerca de la Luna: brillaban y se movían de forma extraña

Uno de los mayores misterios de la humanidad es si existe vida inteligente fuera de la Tierra. Los objetos voladores no identificados (ovnis) han alimentado este debate durante décadas y han dado lugar a múltiples teorías, especulaciones e hipótesis. Para muchos, resulta difícil creer que el ser humano sea la única forma de vida en un universo tan vasto.

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Con el propósito de encontrar nuevas pistas, distintos especialistas continúan investigando este fenómeno. Uno de los trabajos más recientes fue realizado por un grupo de científicos del Observatorio Astronómico Principal de Ucrania, que aseguró haber detectado más de 20 objetos no identificados cerca de la Luna durante varios meses de 2025.

Según su hipótesis, algunos de estos cuerpos presentaban movimientos y variaciones de brillo poco habituales que podrían sugerir un origen tecnológico.

Incluso plantearon la posibilidad de que estos objetos procedan de una supuesta base oculta en la Luna. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada y no cuenta con el respaldo de la comunidad científica.

El estudio, titulado Dinámica de los ovnis en la Luna y publicado en Academia.edu, señala que las grabaciones de alta velocidad del cielo cercano al satélite permitieron identificar numerosos objetos, clasificados en dos categorías: atmosféricos y continentales.

Un grupo de científicos aseguró haber detectado más de 20 objetos no identificados cerca de la Luna. Foto: Observatorio Astronómico Principal de Ucrania

De acuerdo con el documento, los objetos atmosféricos producían destellos breves con cambios de brillo, mientras que los continentales tendrían forma de disco, medirían entre 25 y 40 kilómetros de diámetro y presentarían fluctuaciones en su luminosidad. El informe también menciona objetos con forma toroidal de unos 36 kilómetros que, según los cálculos de los autores, podrían alcanzar velocidades de hasta 11 kilómetros por segundo.

Los científicos sostienen que los denominados objetos atmosféricos parecían permanecer inmóviles mientras se desplazaban de forma sincronizada con la Luna, un comportamiento que calificaron como inusual. Además, plantean la hipótesis de que el satélite natural podría funcionar como una base para estos objetos, desde donde podrían llegar a la Tierra en aproximadamente 20 minutos.

Los autores del estudio plantean la posibilidad de que estos objetos procedan de una supuesta base oculta en la Luna. Foto: Observatorio Astronómico Principal de Ucrania

Por otra parte, el diario Daily Mail señaló que los investigadores observaron destellos de entre 0,1 y 0,5 segundos con patrones de brillo repetitivos. También indicaron que dos de los objetos parecían parpadear de manera sincronizada, aunque aclararon que este comportamiento, por sí solo, no demuestra que existiera algún tipo de comunicación entre ellos.

A partir del análisis de la luz reflejada, el equipo estimó que los objetos podrían medir entre 440 metros y más de 1,6 kilómetros de diámetro. No obstante, admitieron que estas dimensiones son aproximadas, ya que se desconoce tanto la composición de los objetos como la forma en que reflejan la luz.

Aunque algunos avistamientos continúan sin una explicación definitiva, hasta ahora ninguno ha sido vinculado de forma concluyente con tecnología de origen extraterrestre. Por ello, los investigadores insisten en que es necesario seguir estudiando estos fenómenos para obtener más evidencia que permita comprender mejor la naturaleza de estos objetos.